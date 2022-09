Se agotaron de un suspiro las entradas para el festival del Banco Provincia en La Plata

Los usuarios de la aplicación Cuenta DNI que a medianoche se predispusieron a sacar entradas para el festival artístico del Banco Provincia en La Plata, con motivo del 200º aniversario de la entidad, aseguraron que los tickets se agotaron en cuestión de unos pocos minutos y pusieron el grito en el cielo.

Cabe señalar que a partir de la hora cero de hoy el Banco Provincia lanzó, sólo para usuarios de la app Cuenta DNI, los canjes de unas 40 mil entradas gratuitas para el festival de su bicentenario que realizará el próximo 17 de septiembre en el Estadio Ciudad de La Plata "Diego Armando Maradona. Están previstas presentaciones de Los Auténticos Decadentes, Estelares y María Becerra. Además, se espera batallas de freestylers, espacio gastronómico con food trucks y una muestra de microemprendimientos bonaerenses.

El banco había anticipado que la entrada para este festival gratuito para más de 40 mil personas se podía obtener desde el 1 de septiembre exclusivamente a través de la app Cuenta DNI. Sin embargo, usuarios manifestaron que cinco minutos después de la medianoche ya era imposible acceder a las entradas.

Muchos que desde ese momento quisieron adquirir su entrada, tras llenar un formulario con datos personales, alcanzaron a recibir un correo electrónico con un código de verificación para avanzar en el trámite virtual. Sin embargo, se encontraron con un cartel que los anoticiaba de las entradas agotadas. Asimismo, se indicó que el domingo 4 de septiembre se habilitará la segunda etapa.

En La Plata, vecinos que se comunicaron con este medio señalaron que a las 00.05, tras obtener un código de validación vía mail, se toparon con el aviso que informaba que no había más entradas. Los usuarios también reflejaron la situación en las redes sociales.

"Me encantaría saber si alguna persona común reservo su entrada. 00.04 estaban agotadas", escribió MyrBen. "Me enviaron el código de verificación de mail, lo ingresé y luego se tildó la página y directamente me sacó de la fila, qué onda", reclamó @Iamresiliente.

Otros, en tanto, se mostraron contentos por haber conseguido sus entradas. "Muchas Gracias. Me tocó primera fila al medio. Son los más, eternamente Gracias. El mejor Banco de Argentina", posteó @darafalcon. Del mismo modo, @Huilen_huilen expresó que "conseguí entradas, estoy muy emocionada".

La entidad había informado que casa usuario puede adquirir un máximo de dos entradas ingresando además los datos de la persona acompañante.