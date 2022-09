Calor, frío intenso y un finde algo más agradable

No fueron pocos los vecinos que ayer salieron de sus hogares y, sorprendidos por un clima gélido que no esperaban, recibieron un golpe de frío de lleno en el cuerpo. No faltaron tampoco quienes dieron media vuelta y volvieron a sus casas en busca de más abrigo.

Ocurrió que en pocas horas, la temperatura cambió abruptamente: de los 22 grados que durante algunas horas se mantuvieron en La Plata el jueves se pasó a una máxima, ayer, que rondó (con algunas variaciones según el barrio) los 12 grados, indicó Clima La Plata. La mínima marcó los 2 grados.

Así, el paisaje de las calles platenses dio un giro notable, pues de las remeras, los shorts y la ropa liviana se pasó de un día para el otro a gruesas camperas, gorros y abrigadas bufandas. El sol acompañó la mayor parte de la jornada; no obstante la calidez que pudo aportar en algunos momentos, primó un aire helado característico de las zonas patagónicas y no tan frecuente en esta región.

El finde y algo más

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anticipó un día soleado y sin ninguna probabilidad de lluvia, con una amplia brecha entre las temperaturas mínima y máxima, pues a las 8 se espera que el termómetro no pase de 1 grado, a las 14 tocará los 18 grados, y a las 21 se ubicará en los 9 grados.

También en los próximos días se presentará en cada jornada una temperatura muy variables, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

Según la información del organismo, mañana la temperatura mínima será de 5 grados y la máxima de 17; el lunes, 11 y 21, respectivamente; y el martes, 6 y 23, respectivamente.

Mañana, el lunes y el martes el cielo se presentará parcialmente nublado.