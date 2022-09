Recuerdan a una víctima de accidente de tránsito con una estrella amarilla

Familiares, amigos y allegados a Sebastián Nardoni (42), un hombre que murió a principios de marzo en la localidad de San Carlos, luego de ser atropellado por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga, pintaron una estrella amarilla sobre la cinta asfáltica para recordarlo.

Fue en 520 y 135, el lugar del trágico hecho, donde sus seres queridos se congregaron durante la tarde de ayer para homenajearlo y dejar grabada la reconocida insignia de las víctimas de accidentes de tránsito.

A seis meses de su muerte, sus familiares volvieron a exigir la celeridad de la causa, especialmente ahora que la camioneta que lo embistió y que había quedado filmada, pudo ser identificada.

Cabe recordar que Nardoni fue atropellado mientras cambiaba la rueda de su vehículo en la zona de 520 y 135. Pese a que el rodado fue divisado a través de las cámaras de seguridad de la zona, el conductor aún está prófugo.

“Nuestros familiares y testigos ‘rastrearon’ la camioneta, sabemos que al menos en ella iban tres personas y que dicho vehículo pertenece a la zona de 32 y 17”, aseguraron los familiares de Sebastián en el momento que lograron obtener las imágenes de los dispositivos municipales.

Señalaron además que acercaron toda la información y testimonios a la UFI Nº 10 que lleva la causa, pero hasta el momento no tuvieron respuesta. Por eso se decidieron a publicar la foto de la camioneta y el video del rodado.

La víctima de 42 años fue embestida por el conductor de una F-100, el 6 de marzo en 520 y 135

En ese marco, reclamaron ayuda: “Necesitamos que, si alguien vio, tiene datos, cree que la camioneta la conoce o sabe a quien le pertenece o la manejaba, se comunique con nosotros a los números 2216050195 o al 2216029059. El vehículo está identificado por los testigos”.

Nardoni falleció en los primeros días de marzo, luego de permanecer internado por 48 horas en el Hospital San Martín. Tanto él como su hijo fueron embestidos por una camioneta F-100 cuando ambos se encontraban cambiando una rueda pinchada.

Según se puede observar en las cámaras de seguridad del lugar, el autor del hecho nunca detuvo su marcha tras el choque, incluso fue perseguido varias valles por otro automovilista, el cual no pudo darle alcance y lo perdió a la altura de 528 y 143.

“Qué vacío nos dejaste”

Sebastián Nardoni, el hombre de 42 años oriundo de Luján, pero domiciliado en nuestra ciudad hace un tiempo, trabajaba en el lavadero de un frigorífico en la localidad de Abasto, y había construido su casa con sus propias manos.

Padre y esposo, su muerte fue una verdadera tragedia para su familia: “Lo que me hacías reír. Te lloré toda la tarde aunque no lo creas. Te pido perdón por quedarme con las ganas de ir a tener alguna charla”, dijo su hermana en un posteo en sus redes sociales a modo de despedida.

“No puedo creer que no estás físicamente, no puedo, no quiero pensarlo. ¡Qué vacío tan grande nos dejas, mi amor!“, lamentó otro miembro de su familia.