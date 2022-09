La emoción de Lali Espósito al tocar en un estadio de fútbol: "¡Voy a llorar, esto es todo de ustedes!"

Lali Espósito está transitando por un gran momento. La cantante sigue con su guira "Disciplina Tour", que comenzó en junio, en el estadio Luna Park y al parecer tendrá un debut en los próximos días. Se trata de que la jurado de "La Voz Argentina", se presentará en el estadio de Veléz Sarsfield el próximo 4 de marzo y ella lo anunció a través de su cuenta de Instagram.

“Escuchen una cosa, manga de locas y locos, sacados, sacades... ¡Ay, no, pará!”, empezó diciendo Espósito en un improvisado vivo en el que no podía parar de festejar. Y luego siguió mientras mostraba una prenda con los colores de la diversidad: “Amigos, escuchen una cosa. Me pongo esta remera que nos representa a todes, para anunciarles que gracias a ustedes y a todo el amor que le dieron y que le están dando al Disciplina Tour....¡Voy a llorar! Lo que tengo para anunciarles es que, porque están absolutamente locos, gracias a ustedes esta fiesta que es el Disciplina Tour...¡Se muda al fucking Estadio de Vélez!”.

La gira que comenzó en Buenos Aires, siguió en Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, en nuestra Ciudad, en Santa Fe, en Córdoba, en Rosario, en Salta, Tucumán, Montevideo y Río Cuarto. Todo eso, entre junio y agosto. A su vez, en el Movistar Arena el 27 de agosto pero, a pedido del público, tuvo que agregar un nuevo concierto, para el 3 de diciembre.

Muchos de sus fanáticos la venían arengando para que se animara a presentarse en un estadio de fútbol y finalmente, se dará. La artista se puso a saltar y a gritar junto a su equipo. Y, minutos más tarde, mostró el momento previo en el que se preparaba para dar la gran noticia. “Si querés llorar, llorá”

“¡Este Vélez es todo de ustedes! Lxs que lo dejaron todo en cada show de #DisciplinaTour, lxs que lo viene dejando todo desde siempre”. Luego agregó: “¡Lo escribo y todavía no lo creo! Esta fiesta que armamos en cada show tiene nueva fecha y lugar. ¡Está pasando! Nos vemos el 4 de marzo del 2023 en el Estadio Vélez", expresó.