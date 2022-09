“Tengo muchas ganas de seguir”

“Agustín Cardozo, de Tigre”, fue el dato antes del final de 2021 cuando Gimnasia empezaba a pensar en el mercado de pases de verano y la realidad es que el nombre generaba dudas. Básicamente desde el desconocimiento. Fue una apuesta absoluta de Néstor Gorosito, que lo conocía de Tigre y confió en él más allá de la titularidad de Lucas Menossi y Sebastián Prediger en el equipo del ascenso. Con el paso de las semanas, la apuesta de Pipo se convirtió en un pleno, un jugador que el hinchas tripero aplaude y quiere seguir viendo con la franja azul marino al pecho el año próximo.

“Creo que es un buen momento mío, de mucha continuidad. Era lo que buscaba. Pipo me conocía y me dio esa confianza. Trato de no desaprovecharla”, dice nueve meses después Agustín Cardozo, afirmado por parte de la columna vertebral, integrante del podio de las figuras fecha tras fecha, receptor de aplausos del triperío en las tribunas.

Es el mejor momento de Cardozo desde su debut en primera, más allá de que fue parte del Tigre campeón de la mano de Pipo. Cardozo acepta el elogio y lo extiende a su compañero en el centro del campo, el uruguayo Alemán. “Me estoy sintiendo bien. Se hace fácil jugar con Brahian, cuando uno recupera hay que dársela a él”

Y “Pitín” valora ese cariño. “Uno trata de hacer las cosas bien adentro de la cancha para que el hincha se sienta identificado. Paso a paso trato de responderles en el campo de juego” , dijo el volante, parte de un equipo que ha logrado una simbiosis muy especial con la gente. Con este presente, Cardozo interpreta el sentimiento del plantel al decir que tratan “de estar identificados con el hincha de Gimnasia, una hinchada que se merece estar bien representada. Tenemos que estar todos unidos en la recta final”.

Hay presente y hay futuro con Agustín Cardozo. El presente es Gimnasia puntero. El Lobo depende de sí mismo en una pelea de varios en la que resalta el nombre de Boca Juniors. ¿Cómo ponerle freno a la ilusión de todos? “Es lógica la ilusión. Hoy estamos primeros a falta de ocho fechas pero con tranquilidad, debemos seguir haciendo las cosas con hasta ahora y esperar a las últimas fechas para ver como estamos en la tabla”.

Orden, lucha y esfuerzo son las claves de este equipo para Cardozo. “Estamos ordenados y el equilibrio tratamos de no perderlo nunca, aún ganando, empatando o perdiendo”, dice el mediocampista de 25 años, que aclara que “la clave es no bajar el nivel de lucha y esfuerzo. A veces podemos jugar bien, a veces mal pero la actitud y el esfuerzo de este equipo nunca dejan de estar. Hay que seguir así”.

La victoria ante Arsenal fue muy festejada por el plantel, por haber llegado a la punta del certamen y porque siempre supieron que el equipo dirigido por Leonardo Madelón era un rival muy difícil, “tácticamente muy bien laburado”.

“Ellos en el primer tiempo nos hicieron un partido muy “chivo” en la mitad de la cancha y atrás estaban bien parados”, remarca Cardozo. “Arsenal hacía un juego muy directo y nosotros estábamos jugando el juego de ellos. En el primer tiempo no la encontraba, me pasaba mucho la pelota por arriba y no podíamos disputar las divididas. En el segundo tiempo cambiamos y las ganamos todas”, asegura quien fue una de las figuras triperas en el Bosque.

Gorosito fue en conferencia de prensa muy crítico con el primer tiempo de Gimnasia. Cardozo coincide: “No le gustó a Pipo, no nos gustó a nosotros. Nos dijo que había que dar un poco más de lucha, de valor a la pelota arriba porque la perdíamos muy fácil”, señala Cardozo, quien agrega que “en el segundo tiempo salimos distintos y físicamente los pasamos por arriba”. Para Cardozo, el cambio de juego del equipo en el entretiempo “fue una cuestión mental. Había que romper el cero para que ellos tuvieran que salir un poco más y nosotros agarrarlos de contra”

Hay presente y hay futuro con Agustín Cardozo. El futuro es una opción de compra a fin de año, un millón de dólares por el 50% del pase que es propiedad de Tigre. La intención de Gimnasia es, obviamente, mantener a Pitín en el nuevo plantel. “Todavía nadie se comunicó conmigo. No hablé con nadie. Tengo muchas ganas de seguir. No sé si harán uso de la opción o buscarán un préstamo más. Esperaré el llamado”.

Agustín Cardozo 2023. Otra candidatura que no se puede perder.