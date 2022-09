Precios Cuidados, con una lista de menos productos

precios cuidados, un programa que no hace pie por la inflación/archivo

El Gobierno busca retomar el programa Precios Cuidados y para eso comenzó desde esta semana las reuniones con las empresas líderes de consumo masivo y continuará en la semana con unas treinta firmas, dijeron fuentes de la Sercretaría de Comercio Interior. Entre las que ya asistieron, figuran Mondelez, Arcor, Unilever, Molinos Río de la Plata, entre otras, y las negociaciones recién arrancan.

Fuentes de Comercio aseguraron que la lista se reducirá desde los casi 1.050 ítems a unos 500/600 y que habrá predominancia de primeras marcas. “Queremos generar precios de referencia en donde tenés en el programa el principal producto de la categoría que te permite ordenar el resto de los precios”, dijeron las fuentes, al tiempo que aseguraron que “la idea es salir del esquema de precios muy retrasados que hoy existe para garantizar el abastecimiento. El objetivo es que la referencia se construya de tal manera que las marcas no busquen recuperar margen con otros productos o por fuera de las cadenas, donde se encuentra Precios Cuidados”.

Los valores de los productos de Precios Cuidados quedaron tan desfasados -sumado a las complicaciones de insumos por la falta de dólares- que el problema pasó a ser el abastecimiento, según publicó el portal Infobae.

Las que fueron se llevaron una lista de productos elegidos por la Secretaría para que integren el programa a partir del 7 de octubre, cuando se relanzará con vigencia hasta fin de año.

Las empresas que ya comenzaron el ida y vuelta con el Gobierno están analizando la viabilidad de la propuesta oficial con los equipos de ventas y darán una respuesta en los próximos días, coincidieron varias firmas consultadas. La discusión todavía no entró en el terreno de los precios, pero desde la Secretaría se transmitió la voluntad de fijar valores razonables, en línea con las subas de costos registradas, para garantizar el cumplimiento del plan y atenuar los precios de lo que no está en Precios Cuidados. Fuentes oficiales afirmaron que se está pensando en una pauta trimestral pero con variaciones de precios mensuales, como empezó a implementarse desde la gestión de Roberto Feletti. En el actual contexto, de otra forma, se acumula mucho atraso y no es saludable para el programa, analizan en Comercio.

“Hablamos de la preocupación por el abastecimiento debido a la sobredemanda que hay de productos de la canasta y acordamos trabajar en una reducción de la cantidad de productos, apuntando a productos de primera marca en pos de asegurar un precio de referencia para la categoría y, de esta manera, dar respuesta al nivel de demanda”, confiaron en una de las empresas que ya tuvo su primera ronda con el secretario del área, Matías Tombolini.

En otra firma explicaron que se le planteó al Secretario que están en cada categoría con distintas marcas referentes, pero que aún así busca incorporar nuevas y bajar otras. “Hablamos de bajar la cantidad pero que las que estén sean referencia, con porcentajes de ajustes mejores, privilegiando el abastecimiento”, afirmó la fuente.

El Gobierno también comenzó a trabajar en la dimensión federal del programa, en la que lo que se busca es consensuar un mix de productos que está conformado por productos nacionales y otros de la región correspondiente, ya que cada canasta “debe representar el consumo promedio del luga”, dijeron las fuentes oficiales.