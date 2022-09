Durísima acusación de una ex jurado al programa de Tinelli, "Canta Conmigo": "Recibí maltrato"

El show musical "Canta Conmigo Ahora", la apuesta de Marcelo Tinelli para este 2022, parece haber tenido, entre otros tantos problemas, una denuncia que traerá cola. Ante algunos rumores de bajas en el jurado, como en su momento pasó con el cantante de cumbia "El Polaco" o el mismísimo Cristian Castro (que al parecer dejaría de pertenecer al programa por su alta cotización), ahora se sumó una mas: la de Claudia Carenzio.

La artista vocal estuvo en el programa Intrusos, que conduce Florencia de la V y despotricó contra el programa: "La verdad es que recibí maltrato y eso fue lo que no me pareció bueno. Se me exigía que yo apretara el botón y votara y me parara por cualquiera. Me dijeron: 'Acá para malo está Alejandro Paker, no hay lugar para un malo más'".

A su vez, Carenzio confesó que el contrato decía que cada jurado podía votar al participante que quiera, pero eso, no se cumplió: "Por eso me rescindieron el contrato", remarcó.

"El lunes primero de agosto sucedió el cambio, cuando estábamos grabando uno de los programas. Escucho los gritos desaforados de una de las productoras el programa, gritándome ‘Parate Claudia, parate’. Estaba actuando un participante y yo no escuchaba. Entonces me doy vuelta y la veo. Me dijo que me paraba y yo no me paré. Me pegaba unos gritos tremendos, delante de todos”. “La chica que estaba al lado mío la escuchó, me miró y me dijo ‘qué raro esto’”.