Cómo fue el intento de magnicidio que sufrió Raúl Alfonsín en 1991

El 23 de febrero del año 1991, el ex presidente de la Nación, Raúl Alfonsín sufrió un intento de asesinato y también se salvó de milagro. Fue uno de los primeros recuerdos históricos que aparecieron tras conocerse el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner ocurrido anoche en Recoleta, por el cual está detenido un brasileño (vea: magnicidio-apuntan-con-una-pistola-a-la-vicepresidenta-politica-y-economia">https://www.eldia.com/nota/2022-9-2-3-42-24-intento-de-magnicidio-apuntan-con-una-pistola-a-la-vicepresidenta-politica-y-economia).

Con un revólver calibre 32, Ismael Abdala, un ex miembro de la Gendarmería Nacional, quiso matarlo. En ese entonces, quien realizó la maniobra violenta, tenía 29 años.

Mientras Alfonsín daba un discurso a unas 5000 personas aproximadamente, en un acto político organizado por la Unión Cívica Radial de San Nicolás, Abdala se acercó a su figura y quiso dispararle: el gatillo lo apretó varias veces pero finalmente, del arma, no se desprendió ninguna bala.

En ese momento, quienes estaban en la escena de lo que pudo ser una verdadera tragedia, se abalanzaron sobre el atacante y le pudieron sacar la pistola. Fue golpeado y retenido por militantes radicales, hasta ser entregado a la policía. Quien estuvo al lado del ex presidente, fue su custodio Daniel Tardivo, quien era oficial de la Policía Federal y automáticamente actuó luego del intento de asesinato. Enseguida fueron varios cuerpos más tratando de cubrirlo.

Custodios y dirigentes radicales se llevaron caminando al tirador. Abdalá, que había escrito antes de planear el ataque cartas a George Bush y Mijail Gorbachov, fue juzgado y declarado inocente por insanía mental e internado en un hospital psiquiátrico.

"Me pegaron un empujón, me tiraron al piso y me tuvieron allí un rato. Luego seguimos el acto, desde luego", había declarado Alfonsín, respecto a lo sucedido. Cuando sigue con el discurso, cerca de las 22.20 horas, pide calma y habla sobre la defensa de las instituciones democráticas, para garantizar la libertad y la Justicia.

No fue el primer atentado que sufrió Alfonsín: en mayo de 1986, en la sede del Tercer Cuerpo del Ejército (en Córdoba), la Policía encontró una poderosa bomba bajo una alcantarilla. Se decía que por ahí iba a pasar horas después el auto presidencial. Mientras que en octubre de 1989, un explosivo voló varios ambientes del departamento de Ayacucho al 100, a metros del Congreso, que un correligionario le había prestado al entonces titular de la UCR.

¿Quién era Ismael Abdalá?

Ismael Edgardo Darío Abdalá tenía 29 años. Había trabajado en Somisa y había tenido un breve paso por Gendarmería. En 1984 había dejado todo para incursionar en la iglesia mormona y predicar el evangelio en Buenos Aires. Le había escrito una carta a Juan Pablo II para explicarle que se había vuelto "incapacitado por seguir la palabra de Dios". Otros destinatarios de sus cartas fueron Gorbachov, Bush y Miterrand.

Había estado internado por meses en el Hospital Británico. Su madre, le había comentado a un medio, que su hijo "necesitaba como 5 medicamentos para controlarse e iba de la depresión a la agresividad". A su vez, también confirmaba: "Se había comprado un arma y estaba con ella todo el día. Pensé que era para suicidarse, porque una de las veces que estuvo internado intentó matarse".

La descripción psiquiátrica de Abdalá, fue denominada como "Delirio sistemático". La causa se diluyó en la insanía mental y Abdalá fue internado. Dos años después, se quitó la vida.