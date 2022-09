"Me abraza y siento que todo va a estar bien": la China Suárez confesó los motivos de su amor por Rusherking

Romántica carta abierta la China Suárez dónde reveló qué cosas la enamoraron de Rusherking. Así, la actriz sorprendió con su publicación en las redes dedicada al trapero.

A casi un año de su separación de Benjamín Vicuña, la China Suárez disfruta de su noviazgo con Rusherking. La relación está más consolidada que nunca y así lo demostró ella en un fuerte posteo en su cuenta de Instagram, donde acumula más de seis millones de seguidores.

En una carta abierta, la actriz expresó todo lo que siente por el trapero. "Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos", escribió la China.

"Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles", continuó Eugenia. Y siguió abriendo su corazón: "Me enamore porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien".

Asimismo, y como si fuera poco, la actriz destacó el acompañamiento que tiene el cantante con ella. "Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamore porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme". "Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca", agregó.

Y aprovechó para halagar a su novio públicamente: "Hoy te admiro y quiero mas que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento".

Finalmente, su pareja le respondió con unas palabras conmovedoras. "Me tenés loco. Me hiciste llorar, qué hermoso bajar del escenario y leer esto. Te quiero muchísimo mi amor, gracias por ser como sos conmigo, no puedo estar más agradecido de haberte cruzado en mi vida", comenzó diciendo Rusherking. Y sumó: "Qué ganas de estar con vos ahora mismo. Y yo soy el que te admira, aprendo todos los días de vos mi Chinita hermosa. Ya viajo a verte".