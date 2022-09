Conte reemplaza a Brédice y arde Troya en “El Divorcio”

Recién comenzó la primavera, y ya estalló el primer escándalo de la temporada teatral: a Leticia Brédice la borraron de “El Divorcio”, la obra que Javier Faroni estrenará a finales de año en Mar del Plata protagonizada por Luciano Castro y Natalie Pérez, entre versiones encontradas sobre las razones y rumores de conductas descolocadas de la actriz de “Cenizas del paraíso”. Ayer, encontraron al reemplazo de Brédice, y otra vez hubo revuelo.

Quien ocupará el lugar de Brédice es Carla Conte. “Vuelvo al teatro, ni yo lo puedo creer todavía”, contó Carla Conte. “Cuando me llamaron dije: ‘esto no me lo quiero perder’, así que fui con todo, de un día para el otro; de cero a mil. Tenía ganas de hacer teatro, pero con esta obra espectacular y este elenco no me lo imaginaba”. A la morocha intentaron pincharla: ¿se sentía a la altura de reemplazar a una actriz del status de Brédice? Ella, conciliadora, dijo: “¿Qué voy a decir yo, que estoy a la altura de Leticia? Si es una bestia como actriz. Yo hace muchos años que laburo en la conducción, hice mucho teatro y laburé mucho antes de ser conocida en teatro, pero Leticia es una mega actriz”, comentó, y cerró diciendo que “para hacer el personaje me mostraron la obra y yo me siento capacitada para el rol. Si me llamaron debe ser porque piensan que puedo y yo también creo que puedo”.

Pero mientras tanto, hablaba Luciano Castro, protagonista, y echaba más leña al fuego de la salida de la rubia actriz: según dijo el galán, ella quedo fuera “por no compartir estilos o formas de trabajo, no pueden trabajar a veces directores y actores. No lo esperábamos, porque es volver a empezar”. El enojo era palpable.

Castro contó que se “buscaron todas las posibilidades” para que Brédice se quedara. “Te imaginarás que no queríamos cambiar nada. Ya estábamos embaladísimos, pero bueno, hay cosas que superan todo y hay que seguir adelante. Todo bien, el tema es volver a empezar, pero a veces es mejor”, explicó.