Por qué hoy se celebra el Día del Colectivero: una fecha que se vive de forma especial en La Plata

En la jornada de hoy, se celebra el Día de los Colectiveros, en homenaje a los choferes de micros que día a día se encargan de transportar a los pasajeros. Por supuesto, La Plata, que tiene una larga tradición en la materia -de hecho hasta hay fanáticos que se tatúan a las unidades de las distintas empresas o están quienes las replican a escala- esta fecha se vive de una forma especial.

Francisco "Pancho" Ferraro es un platense que cuenta con una repisa repleta de micros platenses a escala. En una entrevista con este medio expresó que: "don 32 veces más chico que un colectivo real. El primero fue el TALP, que fue hecho con computadora. Los venía haciendo desde chico y empecé arquitectura y le di más detalles".

"A mí me gustan más el SUR y el 275. Son todos hechos de la misma forma. Los voy subiendo a mis redes y he vendido algún par", habló de sus preferencias. Respecto de sus obras, contó que "fue todo hecho a mano. Hay un par que aún están en camino y que quedan un poco mejor".

La pasión por los colectivos también se encuentra en vecinos que por sentimiento e identidad los llevan en marcados en la piel, con tatuajes. En las redes sociales jóvenes y no tan jóvenes salieron a mostrar sus tatoos de las líneas 307, 273 y Oeste, entre otros.

Sin ir más lejos, esta semana la cuenta @NoContext_LP mostró un dibujo que un pasajero le ofreció a un chofer de la línea 307. "El 307 es una pasión de multitudes", dice la publicación.

En La Plata, los colectiveros forman parte de la vida cotidiana de los vecinos y siempre surgen nuevas historias. Una de las más emocionantes se conoció no hace mucho, que es la de Lucas Federico Ocaña y su el perrito Corchito, que viaja todos los días en un micro de la Línea Oeste y le hace compañía a su chofer. Acostumbrado a su amigo fiel, el colectivero contó que “si un día no lo veo, ya lo extraño".

En una entrevista, el joven chofer expresó recordó que una vez no trabajó por síntomas de fiebre y "mis compañeros me dijeron que Corchito no apareció". "No se subió a ningún colectivo ni nada, tiene mucho cariño conmigo. Si ve que estoy yo, sale de la hormigonera y me busca, y si no se va a la herrería que está al lado o al kiosco de la esquina, hace ese recorrido todos los días".

"Si un día no lo veo ya lo extraño, él se pone contento y siento que me necesita, viene todas las mañanas a verme", aseguró.

Casi a diario se conocen situaciones en La Plata de choferes que ayudan a adultos mayores a sacar el boleto o a cruzar la calle y distintos gestos solidarios con niños y personas discapacitadas.

El Día del Colectivero fue reconocido el 24 de septiembre de 2004 por iniciativa de taxistas de la Capital Federal, que decidieron recordar la nueva forma de transporte, que se remonta al año 1928 cuando se realizó lo que denominaron como el primer viaje en colectivo.

Sobre finales de la década de 1920, la economía en la Argentina no atravesaba un ciclo virtuoso y menos aún para los taxistas, quienes veían cómo sus ingresos se desplomaban frente a los de sus competidores directos: los ómnibus y los tranvías, cuyos boletos tenían precios muchos más accesibles.

Por eso llegaron a un consenso y decidieron hacer viajes compartidos, llevando a más de una persona en su vehículo y realizando dos o tres paradas. Todo en un mismo viaje y fraccionando la tarifa.