¿La pescaron infraganti? Separada de Icardi, vinculan a Wanda Nara con un jugador de Boca

Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente separados. Mas allá de las historias del jugador de Galatasaray de Turquía, de remarcar que la vería en los próximos días, esto parece que finalmente no sucederá, y fue la propia empresaria, quien ya había dado indicios de una ruptura definitiva.

En sus historias de Instagram, redactó un escueto comunicado donde contaba lo mencionado anteriormente: su separación del futbolista. “Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió, acompañado de su firma: “Wanda”.

Lo cierto, es que en programa de espectáculos "LAM", que conduce Ángel de Brito, informaron que, según testigos y algunas fotos que le llegaron a las panelistas, a Wanda se la vio muy cerca de Martín Payero, el ex jugador de Banfield, que tuvo un paso por el fútbol europeo (por el Middlesbrough de Inglaterra) y ahora es parte del plantel de Boca Juniors, que conduce Hugo Ibarra.

Según comentaron en dicho programa, ambos habrían coincidido en un boliche en Capital el pasado miércoles. Hace apenas unos días, se la vinculó a la empresaria con L-Gante, el cantante de cumbia 420 que se separó hace muy poco tiempo de Tamara Baéz, la mamá de su hija llamada Jamaica.