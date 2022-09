La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá la continuidad del campeonato de la Liga Profesional, que lo tendrá a River recibiendo a Talleres y a Independiente cerrando la jornada ante Newells. A su vez, por el Rugby Championship, Argentina se medirá ante Sudáfrica. Por otra parte, Floyd Mayweather vuelve al ring para enfrentar a Mikuru Asakura. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Sarmiento vs Arsenal ESPN Premium

13:00 Defensa y Justicia vs Patronato TNT SPORTS

15:30 Lanús vs San Lorenzo ESPN Premium

18:00 River vs Talleres TNT SPORTS

20:30 Independiente vs Newell's ESPN Premium

UEFA NATIONS LEAGUE

13:00 Eslovenia vs Noruega ESPN Extra/STAR +

15:45 España vs Suiza STAR +

15:45 República Checa vs Portugal STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:30 Estudiantes BA vs San Telmo

15:30 Agropecuario vs Flandria

16:00 Chacarita vs Riestra DIRECTV SPORTS

16:00 San Martín de Tucumán vs Almirante Brown TYC SPORTS

AMISTOSO INTERNACIONAL

21:00 Colombia vs Guatemala

22:00 México vs Perú

RUGBY CHAMPIONSHIP

12:05 Sudáfrica vs Argentina STAR + / ESPN

PRIMERA "B"

14:00 Colegiales vs Talleres (RdE) TYC SPORTS

14:00 Comunicaciones vs Deportivo Armenio TYC SPORTS

15:30 Acassuso vs Defensores Unidos

15:30 Cañuelas vs Dock Sud

15:30 Ituzaingó vs Fénix

BOXEO DE PRIMERA

22:00 Celeste Alaníz vs Débora Rengifo TYC SPORTS/ESPN KNOCKOUT

22:30 Dewayne Beamon vs Isaac Arias ESPN 3/STAR +

LAVER CUP

09:00 Día 2 ESPN 2/STAR +

15:00 Día 2 ESPN 2/STAR +

SUPERCOPA ACB

13:30 Semifinal - Real Betis vs Real Madrid FOX SPORTS

16:00 Semifinal - Barcelona vs Joventut FOX SPORTS 2

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

14:00 Huracán vs SAT TV PUBLICA

URBA TOP 13

15:30 Pucará vs Hindú ESPN Extra/STAR +

PRIMERA C

15:30 Real Pilar vs Excursionistas

15:30 San Martín Burzaco vs Liniers

15:30 Leandro N. Alem vs Deportivo Español

15:30 Sportivo Italiano vs Central Córdoba

TÍTULO FECARBOX LIGERO WBC

23:00 JONATHAN ESCOBEDO vs AARON GARIBAY SPACE

MOTO GP - JAPÓN

23:45 Carrera ESPN 2/STAR +

DIRECTV BOXING

23:59 Floyd Mayweather vs Mikuru Asakura