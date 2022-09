VIDEO.- "Esto será cada vez peor": los gomeros de La Plata y el drama de la falta de cubiertas

La falta de producción y la situación de los locales de Gomerías en la Ciudad, es cada vez mas preocupante. Mientras, siguen los conflictos gremiales, que arrastran varios meses de charlas y desacuerdos, tres empresas en el país decidieron suspender la producción: Bridgestone, Pirelli y Fate.

En una recorrida que pudo realizar EL DIA por algunos de los comercios que se proveen de las mismas y de los cuales, trabajan explícitamente con los neumáticos, los dueños de los locales se mostraron preocupados por la situación y afirman que no hay una fecha como para que esto se pueda restablecer.

"Es un tema complejo, nosotros vivimos de la cubiertas. Al no haber, nos cuesta mucho seguir adelante. No se a donde va a parar esto. Faltan cubiertas 13, 14 y todo lo que es medida en general, hasta de camión", nos dice Oscar, trabajador en una gomería. "No nos están entregando. Realmente es un tema porque nosotros vivimos de eso. Usados esta muy complejo todo, porque al no haber nuevo, no hay usado". En referencia al "truque" que hacían los clientes, de llevarse una nueva y poder dejar aquella que ya es "vieja": "La gente se las lleva y las vende por internet", manifiesta.

Sin dudas, ante la incertidumbre de saber que ocurrirá en los próximos días, es un hábito que realmente cambió: directamente, los clientes prefieren venderlas a un precio mas bajo y no desecharlas.

A su vez, otro de ellos, también nos relató: "La faltante de cubiertas es cada vez peor. A cerrar las fábricas este fin de semana de producción acá en Argentina, supongo que se va agudizar el faltante de mercadería. No solo va a traer mas aumentos, sino que va a faltar mas la mercadería".

Por último, agrega: "Nuestros proveedores son fundamentalmente importadores, y al faltar el dólar, los que importan y exportan están con dificultades con ingresar mercadería al país, pero supongo los que tienen fábricas acá en Argentina, van a estar mas complicados. Se vieron obligados a cerrarlas porque no tienen posibilidad de producir. Lo que vislumbramos es que cada vez va a estar peor".

A su vez, desde las 11, se está llevando a cabo una asamblea en el Ministerio de Trabajo, en donde están presentes empresarios y parte del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), para intentar destrabar el conflicto que envuelve a muchos comerciantes y a las fábricas que pararon su producción.