Tamara Báez le apuntó de nuevo a Wanda Nara en un vivo de L-Gante: "La mujer grande quiere plata y plata"

Ahora no tiene paz. Desde que saltó a la fama L-Gante está en boca de todos. Y desde que confirmó su separación de Tamara Báez, la madre de su única hija, Jamaica, todo va en aumento.

Así, el cantante fue increpado una vez más por su expareja, quien lo acusó de buscar quilombo, faltarle el respeto, bardear mucho y hasta involucrarse con una "mujer grande que quiere plata y plata", en clara referencia a Wanda Nara.

No conforme con recordarle el escandaloso video suyo saliendo de un hotel alojamiento con una de sus bailarinas, la joven de 22 años fue por más y se refirió a los rumores de romance entre el músico y la ex de Mauro Icardi: "Y ahora haciendo esto con la mujer grande esta que ella sí quiere plata y plata", agregó la madre de Jamaica en clara referencia a la empresaria de que el 9 de diciembre próximo cumplirá 36 años. Es decir, 14 más que ella y su ahora exnovio.

Para finalizar, el músico seguía hablando, su ex también le advirtió en los comentarios: "Vos contala como quieras y no jodas cuando esté con otro. ¡Eso solo!". Y antes de abandonar el vivo agregó, enojadísima: "Ya bardeaste mucho. ¿Qué querés aclarar? Al respeto ya lo faltaste".

Asimismo, horas antes de arremeter en un vivo de L-Gante, Tamara Báez se volcó a sus historias de Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidores y dio detalles exclusivos de su separación. La joven mamá primeriza parodió los dichos de su ex, quien este domingo dijo desde la casa de Wanda Nara que hace alrededor de dos meses que está separado, y cuando a ella le preguntaron lo mismo, contestó: "Supuestamente, dos meses".