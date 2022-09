Filtraron la frase que le dijo Wanda a Icardi cuando se enteró del encuentro con la China Suárez

Tras varios muchos meses del "Wandagate", el escándalo que protagonizaron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. El año pasado, el futbolista le fue infiel a la empresaria con la actriz en un lujoso hotel de París. Si bien la ex de Maxi López supo seguir adelante con su matrimonio por el bien de sus hijos, en las últimas horas dijo "basta" y confirmó su separación del jugador.

Más allá de los intentos por sacar a flote la relación, la empresaria le dijo basta al futbolista y eligió seguir su propio camino en profunda soledad.

Según trascendió, el escándalo de Icardi con la China Suárez marcó un antes y un después en la vida de la mediática, quien jamás pudo superar aquella traición del padre de sus dos hijas.

Ahora, en “Socios del espectáculo”, Luli Fernández reveló cómo fue la charla privada que tuvo con la hermana de Zaira Nara meses atrás. Este viernes, dio a conocer cuál fue la tremenda frase que dijo Wanda cuando se enteró del escándalo de su marido.

Frente a cámara, la periodista señaló: “En un momento Wanda a mí me dijo ‘yo necesito que él entienda que yo me quiero separar. No quiero volverme a separar mal, es el padre de mis hijos’. Esto ella se lo venía comunicando desde hace bastante tiempo. Está claro que esta separación no es de común acuerdo”.

Además, la panelista de “Socios del espectáculo” añadió: “Cuando fue todo el escándalo del Wandagate, Mauro y Wanda llegaron a un acuerdo y él le habría cedido prácticamente todos los bienes. La parte económica estaría resuelta”.

Luego, Luli también agregó: “En su momento, cuando hablamos del tema ella a mí me dijo ‘yo esto no se lo voy a perdonar nunca”.

Pese a los intentos de Mauro Icardi por reconquistar el corazón y la confianza de Wanda Nara, todo fue en vano. Finalmente, ella publicó un comunicado y confirmó la separación definitiva: “No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”.