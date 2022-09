Thelma Fardín mostró su indignación por el pedido de "suspensión del juicio" por parte de Juan Darthés

No pudo ocultar su dolor: "Otra vez, la in justicia”, escribió Thelma Fardin en sus redes sociales junto con un video en el que explica la nueva estrategia de la defensa de Juan Darthés, acusado de violación por un hecho presuntamente ocurrido en el 2009.

Recordemos que, el actor realizó un pedido para la suspensión del juicio y entre los argumentos presentados, el escrito dice que para él “no sería sano declarar” y que sería importante “preservar su integridad psíquica”.

“Nos enteramos que otra vez Darthés y su defensa hicieron una presentación para intentar suspender las audiencias que se reanudarían este jueves. Voy a intentar hablar sin enojarme, cosa que es difícil porque estoy cansada porque juegan a eso, a cansarte”, comenzó y explicó que el acusado “contrató al abogado mas caro de Brasil: “No es una manera de Brasil, el más caro, la sensación de estar enfrentando el poder es muy fuerte”.

Por su parte, Martín Arias Duval, abogado de Thelma en Argentina señaló: “La defensa de Darthés interpuso un nuevo recurso ante el Tribunal Superior, lo que sería la Corte acá, y como ese recurso no suspende el trámite de la causa, mañana se reinicia el juicio con los testigos de él. Sin embargo, su defensa pidió que se suspenda nuevamente el juicio hasta que su recurso sea resuelto”. A su vez, aseguró que faltando 24 horas para reabrir el juicio, “no hay resolución sobre el pedido de suspensión, aunque podría llegar la decisión hasta cinco minutos antes de la audiencia”.

La actriz además, explicó que esta tanda de audiencias eran para que el actor se defendiera, por lo que “tiene todas las garantías dadas”: “Tiene sus testigos y declararía el para defenderse, no lo quiere hacer porque se sabe culpable porque la prueba es contundente”. Asimismo, contó que “el escrito dice que para él no sería sano declarar y que seria importante preservar su integridad psíquica”. “¿Y la mía? ¿Y la de las víctimas?”, cuestionó y siguió: “Yo declaré cinco horas en una situación tortuosa, cinco horas, eso no vale. Me hicieron un sin fin de pericias en Nicaragua, en Argentina y en Brasil, a él ninguna. Pero la integridad que hay que preservar es la suya. Es muy violento. El proceso está siendo violento”.

Finalmente, vale destacar que, en julio de este año la actriz y su abogada en Brasil, Carla Junqueira, habían anunciado la reanudación del proceso judicial para fines de este mes. Está previsto que se tomen declaraciones testimoniales y que el 20 de octubre por primera vez, antes de cerrarse el juicio, el acusado declare.