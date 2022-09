Sobreseen a 14 tripulantes del avión venezolano-iraní

El juez federal Federico Villena sobreseyó ayer a 14 de los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní de Emtrasur que aterrizó en Buenos Aires el pasado 6 de junio y que sigue retenido en Ezeiza por presuntos vínculos con el terrorismo. En tanto que el resto de los integrantes de ese vuelo fue citado a indagatoria. Mientras que el magistrado levantó la prohibición de salida del país que regía sobre dos de los tripulantes.

La decisión judicial llegó dos semanas después de que la Cámara Federal de La Plata autorizara la salida del país de 12 miembros de la tripulación. En ese fallo, cuestionado por la DAIA, el tribunal había sostenido que “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas deberán ser resueltas por el juez de primera instancia, en el plazo de diez días, que se computarán desde que este legajo sea devuelto a la instancia de origen”.

Tras la intimación, que vencía ayer, Villena resolvió sobreseer a Mahdi Mousel; Mohammad Khosraviaragh; Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez ; Zeus Rojas Velásquez; Jesús Landaeta; Armando Marcao Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Ginez Pérez; Ángel Marín Ovalles; Nelson Coello y José García Contreras.

En el caso de Mohammad Khosraviaragh y José García Contreras, además de ser sobreseídos podrán volver a sus países porque el magistrado también dispuso el levantamiento de la prohibición de salida de la Argentina.

En su resolución, el juez sostuvo que no hay pruebas para llamar a indagatoria a los 14 tripulantes mencionados, pero advirtió que la investigación sigue en pie: “Debo mencionar que la detenida y objetiva lectura de los elementos probatorios glosados al sumario, valorados a la luz de la sana crítica racional, impone su profundización, toda vez que el suscripto no descarta que hayan existido maniobras delictivas por parte de los nombrados”, dijo Villena. Explicó además que tomaba su decisión urgido por el fallo de la Cámara Federal de La Plata a resolver la situación de los tripulantes en un plazo de diez días y consideró su resolución como “prematura toda vez que no puede afirmarse que los nombrados no hayan participado de la hipótesis delictiva investigada”. Más aún si se tiene en cuenta que 5 de los 19 investigados son indagados por sospechas relacionadas con el financiamiento de actividades terroristas.

Se trata de los venezolanos Víctor Pérez Gómez, gerente general de Operaciones de Emtrasur, la dueña del avión, y Mario Arraga Urdaneta. El juez debe resolver ahora su situación procesal: es decir, si los procesa, los sobresee o les dicta una falta de mérito.

Además, se espera que Villena llame a declarar a tres iraníes, incluido el piloto Gholamreza Ghasemi, el ingeniero Abdolbaset Mohammadi y Saeid Vali Zadeh, todos acusados por el presunto financiamiento de actividades terroristas.