Qatar 2022: se definió que no será obligatorio estar vacunado contra el coronavirus para ingresar

Un nuevo protocolo sanitario se confirmó hoy para quienes cuenten con la dicha de viajar al Mundial Qatar 2022 dentro de algunas semanas. Se aplicará para todos los asistentes por igual, sin importar edad o país de origen.

Como novedad principal, se destacó que quienes viajen no tendrán la obligación de estar vacunados contra el coronavirus para ingresar al país anfitrión. La información fue anunciada por el Comité Supremo de Organización y el gobierno nacional.

Por otro lado, no será obligatorio el período de aislamiento al llegar, por lo que quienes vayan con el tiempo justo no perderán días. Sin embargo, sí se pedirá un PCR negativo realizado 48 horas antes de viajar o, en caso de que sea un test de antígenos, tendrá una validez de 24 horas. Los turistas y fanáticos no deberán practicarse una prueba de coronavirus al llegar.

Por otro lado, el barbijo y tapabocas será obligatorio para los transportes públicos y toda entidad de salud. Quienes den positivo una vez puesto en marcha el Mundial, tendrán que cumplir con cinco días de aislamiento y otros cinco días de tapaboca obligatorio para trasladarse a dónde sea.

Quienes sean mayores de edad deberán adelantarse a descargar la aplicación “Ehteraz”, para el rastreo de síntomas y, además, para poder ingresar a los lugares públicos. De lo contrario, no se les permitirá la entrada.

Esta aplicación detecta, registra y hace un seguimiento del estado de salud para detectar casos positivos o negativos de coronavirus. “Sin importar el estatus de vacunación”, el sistema aplicará para niños desde los seis años.

Los visitantes que cuenten con la tarjeta “Hayya” podrán acceder a los servicios de salud de urgencia de manera gratuita en todos los hospitales, centros médicos, farmacias y afines.