River y una noche negra: eliminado por Patronato

River ya no es el mismo de siempre. Ya no se luce como en otras oportunidades. El equipo está en otra sintonía. Y Gallardo no le encuentra la vuelta. A todos los tropiezos que viene experimentando en los últimos tiempos, hay que agregarle la eliminación de anoche en la Copa Argentina, en manos de Patronato, que lo derrotó por penales (4-3), tras igualar (2-2) en los 90´y lo dejó sin la chance de poder avanzar en la única competencia que le quedaba por delante en este año.

El equipo de Núñez volvió a decepcionar. Lo pudo haber ganado en el tiempo reglamentario, pero falló en el intento. Se puso en ventaja con el gol de Bruno Zuculini, pero el “Patrón”, que lucha por evitar el descenso, lo revirtió con Marcelo Estigarribia y Jonathan Herrera, hasta que el colombiano Juan Fernando Quintero, con un tanto olímpico, marcó el 2-2 definitorio. En los penales, una vía históricamente negativa para River, Patronato se impuso con el arquero Facundo Altamirano atajando el quinto y Jorge Valdez Chamorro, autor del cuarto (último de la serie), para el pase a las semifinales.

River presionó alto en el comienzo del partido, con dominio en los primeros minutos, pero Patronato atacó primero con el cabezazo de Herrera que el arquero Ezequiel Centurión salvó con mano derecha.

El equipo de Gallardo encontró la apertura del marcador con Zuculini en la insólita posición de centrodelantero, tras la cesión con ojos bien abiertos de Agustín Palavecino, luego de una buena jugada colectiva.

Patronato, que preservó algunos titulares para el campeonato local en su lucha por la permanencia, más allá de los rumores de posible supresión de descensos, levantó su nivel poco después a través de los aportes de Nicolás Castro, Justo Giani y Sebastián Medina.

El “Patrón” incomodó a River con envíos largos y exigió a Ezequiel Centurión, reemplazante de Franco Armani, convocado a la doble fecha FIFA con el seleccionado argentino.

El equipo entrerriano llegó al empate en su mejor momento, aunque contó con un error no forzado de River. Jonatan Maidana se resbaló en una cancha pesada luego de una incesante lluvia que cortó la sequía en La Rioja y posibilitó la escapada de Estigarribia. El atacante quedó mano a mano y no perdonó para el 1-1.

En el cierre de la primera parte, Ferrnando Espinoza no cobró un claro penal a favor de River por la mano en el área de Sergio Ojeda. El árbitro tuvo una noche errática porque en el inicio debió expulsar a Enzo Pérez por un codazo a Estigarribia.

La intensidad ofensiva de Patronato prosiguió en la segunda etapa. Javier Pinola tuvo una salida fallida que Herrera aprovechó para el 2-1 con un fuerte remate cruzado.

La histórica dupla central de River no ofreció garantías en la noche riojana y Patronato no lo dejó pasar.

Quintero frotó la lámpara para rescatar a un River en problemas con su gol olímpico para el 2-2. De ahí en más, el partido aumentó su intensidad y ganó en emoción.

El equipo de Gallardo encontró espacios, mejoró su producción con mayor participación de Quintero, más los aportes de Palavecino y el ataque por las bandas.

A los 30 minutos a River le anularon un gol por un supuesto fuera de juego de Andrés Herrera que no existió, porque estaba en la misma línea que Lucas Kruspzky cuando recibió el pase.

River, que estiró a 30 los partidos sin perder en los 90 minutos en el certamen, insistió con Quintero, más los ingresos de Barco y Suárez, pero chocó contra un efectivo Altamirano. El arquero de Patronato le sacó dos remates a Zuculini y se erigió en figura.

Patronato lo pudo haber ganador en la última, con la ocasión que Sosa desperdició ante Centurión, pero tuvo su gran noche, inolvidable, en los penales.

A River, que sigue sin dar respuestas desde lo futbolístico y en los resultados, sólo le queda sumar la mayor cantidad de puntos en la Liga Profesional para clasificarse a la próxima Libertadores por Tabla Anual, en un año que intentará olvidar rápido.