Gabriel Pellegrino realizó explosivas declaraciones ante la decisión del plantel albiazul de no concentrar para el partido de esta noche frente a Independiente.

En declaraciones radiales, Pellegrino reconoció la deuda de “un mes y medio”, aseguró que su molestia es por “las formas” y que es solamente “un tema de guita”. “Ahora vamos a ver la profesionalidad de un plantel no concentrado”, agregó el titular albiazul quien con ironía pidió que los jugadores “se queden en la casa para jugar bien”, ante la decisión del plantel.

“El atraso existe, pero para nosotros no es la manera de reclamar, más en la instancia en que está el equipo. A mi no me gusta la medida, porque cumplir vamos a cumplir”, aseguró Pellegrino que su molestia es porque se trata de “un delay de una semana, no una deuda de 5 meses”.

“Siento que los jugadores nos perdieron la confianza”, aceptó el presidente y culpó al inesperado feriado por el retraso. “Hoy no pudimos transferirle a nadie por el feriado inesperado” a la vez que cuestionó al plantel al decir que “no sabíamos que tenemos un grupo de contadores en el plantel, que ante un vencimiento van a dejar de trabajar. Con el próximo plantel lo vamos a tener en cuenta en cuenta, esto es Argentina, no Suiza”.

Además, personalizó los cuestionamientos en Brahian Alemán, de quien dijo “nos pidió por favor que lo sacáramos de Arabia y lo trajimos. Fue un favor. Llegó con kilos de más y no podía dar dos vueltas a la cancha, lo tuvimos 6 meses entrenando para que sea fundamental. Y hoy por una semana no está concentrando” a la vez que cuestionó sus cruces con algunos juveniles como con Enrique en Junín: “El otro día se la pasó discutiendo con un juvenil, se ve que era porque no estaban al día. Lo que hizo me molesta y mucho”, agregó.

“Nosotros vamos a pagar y como el plantel hace todo bien, entonces lo mínimo es que salgamos campeones”, dijo un irónico Pellegrino a la vez que señaló que no cree “que haya Gorosito en el 2023”

“Por mi sí, pero lo veo difícil. Primero porque no sé si está encaminada mi continuidad y yo no voy a prometer algo que no pueda cumplir. Y no sé si Pipo va a querer trabajar con un plantel que hace paro” y agregó que si hay 5 feriados más “por ahí la semana que viene dirige Chirola con las reserva”.