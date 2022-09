Liga Platense de fútbol: buscan crear protocolos ante casos de violencia y discriminación

En las últimas horas y debido a los hechos de violencia que vienen sucediendo en la Liga Amateur Platense de Fútbol, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), convocó a una reunión donde se le busca ponerle un freno a partir de la "visibilización y el trabajo".

El organismo nacional implora por un "fútbol sin discriminación y violencia" y por ello, el encuentro y la posterior charla, trató de poner puntos en común para intentar que todo fluya con total normalidad.

En dicha reunión, la delegada de INADI en La Plata, Karina Vitaller, estuvo junto al interventor de la Liga Amateur de Fútbol Platense, Dario Allende Cerdá, referentes regionales, y las y los dirigentes del Club Iris, Monica Jurinovic, del SFP de Gonnet, Ivana Tevisiol, de ADIP, Leandro Campano, del Club Porteños, de Ensenada, Mariano Ayrala, e Ignacio Pérez D'Amelio, integrante de Personas Jurídicas del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo de la misma estuvo orientado a compartir la situación que atraviesa el ámbito deportivo en general y el local en particular, respecto a las situaciones de discriminación y violencias, situaciones que en los últimos tiempos no sólo no dejan de suscitarse, sino que tienden a ir en aumento.

Vitaller expresó los últimos datos que arrojó el Mapa Nacional de la Discriminación donde, entre los años 2013 y el 2019, la misma aparece tres veces más reconocida por la población como vulneración de derechos y, en consecuencia de este reconocimiento, también se han incrementado la cantidad de denuncias. En este sentido, durante la reunión, la dirigencia compartió sus preocupaciones y la imperante necesidad de abordar lo que está sucediendo. "Hoy al final de un partido, ya casi no nos interesan los resultados, sino que no haya pasado nada", "entender que ser rival, no es ser enemigo" expresaron al unísono varios y varias de les presentes.

"Estamos atentos a las hinchadas, a los cánticos, a las relaciones entre jugadores, jugadoras, entre rivales, entre compañeros y compañeras, muchas veces sin saber cómo atender estas situaciones desde una mirada diferente que no sea la sanción, entendiendo que estas acciones no son reparatorias de la situación acontecida, sino que profundiza las rivalidades" comentó un dirigente.

La reunión tuvo un carácter productivo tendiente a poner un límite a la discriminación y la violencia en el ámbito deportivo. En este sentido, la delegada promovió la realización de una campaña impulsada por la Liga y acompañada por el organismo, que consolide una serie de acciones tendientes a garantizar el derecho a un deporte sin discriminación ni violencia.

El encuentro finalizó con el acuerdo de llevar adelante una serie de charlas de sensibilización y reconocimiento de prácticas discriminatorias en tres jornadas consecutivas, además de otras acciones como creación de protocolos y acuerdos, que le permitan a los clubes no actuar de forma discrecional, sino tener un lineamiento común y consensuado, además de otras intervenciones que acompañen todo este proceso de romper con la cultura de la violencia que se ha instalado y folklorizado en los ámbitos deportivos.

Vale aclarar que debido a la acumulación de estos episodios y la negativa por la que haya público visitante en los estadios de la Liga Amateur, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) postergó el comienzo del torneo. Esta situación fue revocada por el organismo y el torneo luego pudo desarrollarse normalmente.

La Liga Amateur Platense de Fútbol (L.A.P.F.) es una de las Ligas Regionales de fútbol en Argentina con jurisdicción sobre los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio, situados en la provincia de Buenos Aires, República Argentina y fue fundada el 21 de abril de 1913 bajo el nombre de Federación Platense de Football.

Un caso muy reciente

EL DIA pudo acceder al caso de Diego Castellani, (ver: https://www.eldia.com/nota/2022-9-20-11-23-0-en-la-liga-amateur-platense-discriminaron-a-un-dt-por-una-discapacidad-y-se-retiraron-de-la-cancha-deportes), que hace muy poco tiempo vivió un episodio de discriminación, debido a un problema motriz en una de sus piernas, donde tiene que utilizar una órtesis. Diego es ayudante de campo del equipo de primera "Los Dragones" de Villa Elisa, y también dirige la novena división.

San Juan Bautista era el rival de esa tarde, en la cancha del barrio de La Granja, en un duelo correspondiente a la Zona C de La Liga Amateur Platense. Allí, relató que "a los 42 minutos del segundo tiempo mi equipo iba perdiendo 2 a 0 y en una jugada sobre la línea, en una acción de reflejo, creyendo que la pelota se había ido afuera, la tocó con el pie, pero como el arbitraje entendió que aún la pelota estaba adentro recibo una tarjeta roja". "Por mi parte pedí disculpas y me retiro de la cancha, y ahí escuché a un jugador del otro club que me grita: 'Sacá la pata, rengo de mierda'. Me largo a llorar y me siento humillado". manifestó.

Cuando el árbitro del encuentro percibe la situación, Diego le comenta sobre la agresión verbal, pero el juez alega que "no escuchó el grito". Por ese motivo no hubo fallo arbitral para el jugador rival. A modo de solidaridad, tras la acción discriminadora del futbolista de San Juan Bautista. decidió anular la tarjeta roja.