Salen en auxilio de las cooperativas eléctricas

El gobierno bonaerense resolvió salir en auxilio de unas 200 cooperativas eléctricas que prestan distintos servicios en la Provincia. La asistencia apunta a sostener gastos de funcionamiento e inversiones que deben realizar, con el objetivo adicional de evitar que se trasladen a las tarifas esas erogaciones que tienen que afrontar.

La medida oficial no implica que los clientes de las cooperativas que funcionan en distritos del Interior bonaerense no paguen los aumentos de tarifas previstos, sino que busca sostener el funcionamiento de las mismas para que los costos adicionales no empujen reclamos de ajustes en los cuadros tarifarios.

“Resolvimos que en la actual situación, la mano del Estado provincial se la vamos a acercar al sector cooperativo. Es una inversión, no un gasto, para mejorar el servicio y sostener a las cooperativas”, dijo el mandatario bonaerense durante el anuncio formulado en la ciudad de Baradero, donde estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Pablo López; el intendente Esteban Sanzio, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

El gobernador expresó que “la coyuntura internacional es muy compleja, el gobierno provincial hará todo lo que tenga que hacer para cuidar al pueblo de la provincia, para preservar el trabajo, los ingresos y distribuir mejor la riqueza, para que los pequeños productores y cooperativistas sean los privilegiados”.

Según se indicó desde el Gobierno, los subsidios se implementarán a través de un aporte no reembolsable mediante el Fondo Compensador Tarifario.

A partir de esta medida, el Estado provincial asumirá parte del costo de la operación y mantenimiento del servicio eléctrico para promover y garantizar la calidad de la prestación, y así evitar que sea el usuario quien pague estos costos en su factura.

Además, así se busca cubrir las necesidades de gastos de mantenimiento e inversión en bienes de capital del servicio que prestan las cooperativas, para que esa necesidad no se traslade a la tarifa, y beneficiar a los usuarios.

“El mundo está desquiciado. Tras la pandemia, se esperaba un tiempo de tranquilidad para poder dedicarse a la reconstrucción, pero se desencadenó una guerra en Europa que trajo una crisis alimentaria, energética y financiera”, planteó Kicillof durante el acto.

Las cooperativas municipales beneficiarias del subsidio serán 112 en el Área Norte; 43 en el Área Sur; 37 en el Área Atlántica y 8 en el Área Río de La Plata; lo que comprende a 1.125.512 de usuarios y un total de 5.451 GWh de energía distribuida.

Fuentes del Poder Ejecutivo precisaron que el subsidio extraordinario de $4.800 millones se compone de gastos operativos (mantenimiento del servicio, costos laborales y contribuciones patronales) por $2.800 millones, y de $2.000 millones para bienes de capital (insumos).

El año pasado, las cooperativas eléctricas de la Provincia recibieron un subsidio por $2.800 millones para garantizar inversiones y la calidad del servicio.

Las cooperativas prestan además servicios de gas natural, agua potable, servicios sanitarios, telefonía, internet, televisión satelital y por cable, comercios, créditos, nichos y cementerios; enfermería, traslado en ambulancia, entre otros.