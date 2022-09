"Dejé de ser vegano porque me mordió un perro", la desopilante revelación del fan de Wanda Nara

Mariano De la Canal, mas conocido como "El Fan de Wanda (Nara)", realizó un insólito comentario que repercutió en las redes sociales de un momento a otro. Dejó de ser vegano, por una situación que le pasó con un perro.

"Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: 'Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde'. Ahí dejé de ser vegano", dijo en una entrevista.

"La verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije: '¡Wow!, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde'. Entonces, me fui a comer una hamburguesa. Y ahí estoy engordando de nuevo", manifestó en otra de sus declaraciones.