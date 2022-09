VIDEO. Quién es el hombre detenido en La Plata que calificó de "héroe" al brasileño que le gatilló a Cristina

Una gran repercusión y repudio generó el video que un hombre grabó en La Plata apoyando a Fernando Andrés Sabag Montiel, el brasileño que le gatilló en la cabeza a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado jueves por la noche. Ahora se identificó al autor de los agraviantes dichos, quien fuera detenido esta madrugada en nuestra ciudad (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-9-5-11-23-0-hizo-un-video-en-la-plata-apoyando-al-brasileno-que-le-gatillo-a-cristina-y-termino-preso-investigan-conexiones-politica-y-economia).

Según la información revelada a este diario se trata del platense José Derman, un joven conocido a nivel nacional por tener varias causas en su contra. La más conocida es haber enviado "mensajes privados con fotos de sus genitales a distintas mujeres sin su consentimiento por redes sociales", manifestaron las fuentes. "También ha sido escrachado por violencia de género digital", agregaron.

“Maldigo que no salió el tiro a la basura política de Cristina Kirchner”, dijo en el video que hizo público y se grabó en nuestra ciudad, y por el cual se allanó el centro cultural de 5 entre 64 y 65 que lleva el nombre de Kyle Rittenhouse, un joven racista y “supremacista blanco” de EE UU que mató a dos personas en el marco de protestas contra la brutalidad policial, y que más tarde fue absuelto.

LEA TAMBIÉN Hizo un video en La Plata apoyando al brasileño que le gatilló a Cristina y terminó preso: investigan conexiones

En las imágenes en cuestión, señala que "no respetan a la democracia", que "los zurdos gobiernan desde el 2003" y que "no tienen cara o tupé para pedir principio de no agresión". Y agrega gritando que la vicepresidenta es una "asesina", "rata" y que es una mujer que se "merece" que la "maten" o la “revienten”.

En tanto, destacaron que el joven se autoproclama como un activo militante de derecha e idolatra a López Rega, al que menciona en el cuestiona video, y sobre su acoso cibernético esgrimió que su accionar impulsivo se debió a la “abstinencia (sexual) tortuosa" por la cuarentena obligatoria por pandemia. Así, desde sus redes sociales, exalta el intento fallido de asesinar a la vicepresidenta y nombra de manera desafiante a Sabag Montiel como un “héroe brasileño”.

Cabe destacar que Derman también fue denunciado por pintar un local partidario del “Frente de Izquierda y los Trabajadores”(FIT) en nuestra ciudad, acción por la que subió fotos a sus redes sociales y por la que fue ampliamente repudiado, según se informó. Además, se reconoce abiertamente como "anticomunista" y "en contra del feminismo".

En ese sentido, organizaciones de DDHH y dirigentes políticos, desde el presidente de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) Adolfo Pérez Esquivel hasta concejales platenses, repudiaron públicamente el accionar "negacionista" y "amenazante" del mencionado centro cultural que fue allanado y en el que se habría encontrado un mortero.