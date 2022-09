Se definieron los cuartos de final en el "Team Montaner" de "La Voz Argentina" : ¿Quiénes quedaron eliminados?

"La Voz Argentina" está llegando a sus instancias finales y tal es así, que este domingo se terminaron de definir los participantes que seguirán rumbo a los cuartos de final en el "Team Montaner".

Ante la atenta mirada de su coach, Alejo Álvarez, Emanuel Cerrudo, Dandara Guimaraes, Julia Ferrón, Elías Pardal, Naiquen Galizio, y Leonardo Jurado, se presentaron en el escenario y entonaron sus canciones.

Dos de los anteriormente mencionados, quedaron sin chance de continuar: Alejo Álvarez y Leonardo Jurado, que no fueron muy votados por el público.

Ricardo Montaner felicitó a los integrantes que continúan en su equipo y además les hizo una advertencia debido a que se enteró que habría conflictos entre dos participantes de su equipo. "Yo sé que hay dos de este equipo que no se llevan bien y que enciende rivalidad entre ustedes. Yo necesito que este equipo tenga armonía porque eso no me gusta y como no mejore lo voy a decir en público. ¡Adelante el team Montaner, carajo", cerró.