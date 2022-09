Es oficial: confirman la suspensión de los shows de Justin Bieber en La Plata

Tal como informó EL DIA ayer de manera exclusiva, Justin Bieber confirmó la cancelación de sus shows en La Plata. Desde el sitio web donde se vendían las entradas aseguraron que "lamentamos informar que los eventos de JUSTIN BIEBER en el Estadio Único de La Plata pautados para el 10 y 11 de septiembre de 2022, han sido suspendidos por cuestiones personales del artista". De esta forma, también se conoció que se suspendió el concierto de Chile previsto para mañana.

Luego dieron a conocer el comunicado del propio cantante canadiense en el que expresa: "A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour. Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil".

Asimismo, agregó que "después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo".

El comunicado que dio a conocer el artista termina diciendo: "¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”.

En una recorrido que EL DIA hizo esta mañana en el Estadio Unico de nuestra ciudad, aún los fans que acampan hace más de un mes mantenían las esperanzas de que se tratase sólo de un rumor. Pero pasadas las 13:30 llegó la noticia que no querían escuchar confirmando que finalmente el ídolo de los allí presentes no iba a cantar en nuestro país este fin de semana tal como estaba previsto.