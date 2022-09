"Me gustan las mujeres": Lali Espósito se confesó y explotó el rating

Lali Espósito revolucionó Luzu Tv con su visita a “Nadie dice nada”. El ciclo encabezado por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Nati Jota y Nacho Elizalde recibió a la cantante que lanzó llamativas declaraciones.

En primera instancia, el nuevo canal por streaming tuvo una visita de lujo que marcó un nuevo piso en cuanto a picos de visualizaciones. La transmisión más vista registró 80 mil conectados mientras que con la visita de la artista, ese número subió a 120 mil en cuestión de segundos.

En medio de la gira con Disciplina Tour, la ex Casi Ángeles abrió su corazón respecto a esta nueva etapa de su vida, que la tiene más que feliz. En ese sentido, se animó a contar que con el tiempo se dio cuenta que “me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban”.

Nico Occhiato fue el encargado de repreguntar para que diera ejemplos y Espósito no dio vueltas: “Que me gustaban las minas, por ejemplo, que yo tenía una dualidad que separaba. Como que me gusta una chica pero me pongo de novia con chabones”.

Luego explicó que mucho de esta mentira que se creía sobre ella misma, desde su perspectiva, tuvo que ver con sus inicios y con estar dentro del personaje adolescente de Casi Ángeles: “Era la construcción de la chica políticamente correcta”.

Pero, al enfrentarse a esos miedos, se sintió más sincera con su carrera, con sus nuevas canciones y con el recibimiento que le demostró el público. Así, ya no siente la necesidad de hablar de su vida personal: “hablan mis canciones”.

Tras agradecer la invitación y la bienvenida que tuvo en Luzu Tv, confirmó que para el Mundial Qatar 2022 viajará para una transmisión especial de “Por el mundo” con Marley y Lizy Tagliani, al igual que hicieron en Rusia 2018.