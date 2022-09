Revuelo por la “guía” escolar para abordar el ataque a la Vicepresidenta

Gran revuelo generó ayer la difusión de un documento pedagógico que comenzó a circular en escuelas del interior bonaerense y que se pretendería como guía orientativa para que docentes y alumnos reflexionen “en el marco de los graves hechos sucedidos que afectan la vida en democracia, como lo es el intento de magnicidio a la Vicepresidenta”. El material en cuestión, que la Provincia aseguró que “no es oficial” y que en la oposición calificaron como “adoctrinamiento”, vincula aquel ataque con los “discursos de odio” y, entre otras cuestiones, apela a la consigna del “Nunca Más”.

El material de 8 páginas -al que accedió este diario- lleva en su encabezado la leyenda Jefatura Educativa Región 25 (que comprende a Bolívar, Azul, Olavarría y Tapalqué) junto al logo de la dirección General de Cultura y Educación de la Provincia (DGCyE). A través de él, se propone, entre otras actividades, que tanto el nivel primario como secundario trabajen alrededor del concepto “discursos de odio”, aborden además “el lugar histórico de las mujeres en altos mandos de poder” y generen debate en torno a palabras clave como “democracia, autoritarismo – magnicidio, desestabilización, instituciones, república”.

El instructivo que llegó a los maestros del interior provincial establece un cronograma que va del lunes 5 al próximo 15 de septiembre, cuando está prevista la jornada institucional “Pensar y vivir la democracia” en el marco del Día Internacional de la Democracia. Para ese día, se sugiere invitar a las familias a celebrar la vida en democracia y compartir las producciones de los estudiantes “porque hoy más que nunca la democracia está en peligro y debemos defenderla”, se advierte.

De cara a esa fecha es que el mencionado cuadernillo recomienda una serie de consignas. Por ejemplo, en Primaria se recomienda la lectura del cuento “La guerra del valle de los sueños”, que muestra a dos tribus enemistadas y en el que, se explica, niños y niñas “se darán cuenta de que los conflictos solo traen pobreza, odio e infelicidad”.

Pero la actividad que más críticas despertó fue una destinada a los alumnos del Secundario en la que, bajo el título “Democracia vs. discursos de odio”, se incluye una viñeta del dibujante Miguel Rep. Allí se ven figuras humanas con gestos de enfado, una de ellas con una pistola y globos de diálogo en los que se leen: “Yo odio. Tú odias. Él odia. Nosotros odiamos. Vosotros odiáis. Él gatilla”.

El material se distribuyó en colegios de Olavarría, Azul, Bolívar y Tapalqué

Luego, se impulsa el “debate cara a cara y en situación de igualdad” entre los alumnas y alumnas, con preguntas en las que se pide relacionar la secuencia gráfica del dibujante de Página 12 con “el intento de MAGNICIDIO (en mayúsculas en el texto original) ocurrido en la noche del jueves 1º de Septiembre de 2022 contra la Vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner”.

RECHAZO

Puntualmente ese apartado del documento cosechó ayer el rechazo opositor de los diputados nacionales y legisladores provinciales del Pro, quienes emitieron un comunicado contra lo que llamaron “adoctrinamiento en las escuelas”, a la vez que advirtieron su “preocupación frente a las orientaciones que guían el abordaje en las escuelas del ataque a la Vicepresidenta”.

En ese sentido, cuestionaron las expresiones que, según dijeron, provienen “tanto de las máximas autoridades educativas provinciales como de la agrupación político-sindical que domina la estructura de la DGCyE, asociando directa y aviesamente los supuestos discursos de odio con figuras de la oposición y sus espacios políticos, con los medios de comunicación críticos, con la Justicia. Una bajada de línea perfectamente articulada con el discurso elegido por el kirchnerismo”.

Consultados por este diario, voceros del titular de la cartera educativa provincial, Alberto Sileoni, se mostraron “convencidos de que no puede haber silencio pedagógico frente a hechos como el ataque contra la vicepresidenta, que atentan contra el sistema de valores democrático”.

Pero remarcaron que el material que avivó la polémica fue “distribuido en la Región 25”, mientras aseguraron que no se destinará a todo el territorio “porque no es un documento oficial. Es una guía orientativa para abordar el Día Internacional de la Democracia que hizo esa regional, que depende de la DGCyE pero tiene sus rasgos de autonomía”. Aclararon, por último, que “no tiene el visto bueno” de Sileoni porque el texto no salió de la sede educativa ubicada en calle 13.

Sino que fue la distrital de Bolívar, Azul, Olavarría y Tapalqué la que resolvió partir del intento de asesinato contra la expresidenta para indagar sobre la definición de magnicidio. Que fue esa Jefatura regional la encargada de proponer una actividad grupal sobre los “discursos de odio” y el rol de los medios en ese sentido (incluso se agrega un link a un video del futbolista Ángel Di María al frente de una campaña contra el odio promovida por Unicef). Y que tampoco fue decisión de la Provincia apelar a la consigna “Nunca Más” (emblema del juicio a las juntas militares tras la última dictadura) para abordar lo ocurrido en la noche del pasado 1º de septiembre.