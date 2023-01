Piden extremar los cuidados ante un nuevo pico de temperatura

Superados varios días de calor intenso en La Plata sostienen el alerta amarillo. El Municipio informó que persistirán en las próximas 48 a 72 horas las elevadas temperaturas en la Región, a tal punto que “afectarán negativamente la sensación de confort”. Según distintas estimaciones, mañana podría cambiar un poco el tiempo y llegarían las precipitaciones.

Luego de varios días de “alto calor”, la temperatura máxima de ayer llegó a los 31 grados y para hoy se espera el “pico” de la semana: 33 grados de máxima y con una mínima nada baja de 22 grados. El miércoles apenas bajará a 30 grados de máxima y 20 grados de mínima y eso que, según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, culminarán al menos por unas horas los largos días de sequía y lloverá. El mal tiempo continuará el jueves con un 30 por ciento de posibilidades de tormentas aisladas.

Si bien en un momento se especuló con pasar al alerta naranja, como ocurrió en ciudades cercanas a La Plata, finalmente se adoptó dejar el nivel de riesgo en amarillo. De todos modos, la persistencia de las altas temperaturas significa un riesgo y las consecuencias en la salud pueden resultar peligrosas , sobre todo, para los grupos de la población más vulnerables.

Como ocurre en estos días de verano en que suben las marcas en el termómetro, los vecinos se refugian en los lugares de la Ciudad donde corre un poco el aire. Así, los parques y plazas, dotados de amplias arboledas, reciben a los personas de todas las edades que buscan algo del fresco de la sombra en esos espacios verdes.

El riesgo del golpe de calor

Al no seguir determinados consejos médicos en estos días, se sabe, se corre el riesgo de padecer un golpe de calor, un trastorno que consiste en la incapacidad del organismo para regular la propia temperatura y que se produce como consecuencia de la exposición prolongada a temperaturas y humedad extremos.

Los síntomas del golpe de calor son: dolor de cabeza; mareo; sequedad de la piel, que también se enrojece; vómitos; y temperatura corporal anormalmente elevada. Puede manifestarse también con calambres, náuseas y hasta pérdida de conocimiento.

Para evitar el golpe de calor, los especialistas recomiendan no exponerse al sol en exceso (sobre todo en la franja horaria que va de las 10 a las 16), hidratarse con agua (no esperar a tener sed), tratar de no consumir bebidas alcohólicas ni azucaradas, no ingerir comidas abundantes, reducir la actividad física, evitar estar en lugares cerrados muy calurosos y usar ropa liviana y de colores claros y gorros si se está al aire libre.

A nivel nutrición, los especialistas sugieren consumir preferentemente verduras, frutas, licuados, y evitar los azúcares y las grasas.

Beber casi exclusivamente agua

“Si bien es importante mantenernos hidratados todo el año, en esta época de altas temperaturas es fundamental el consumo de agua para evitar la deshidratación. Cuando hablamos de hidratación, hablamos de tomar agua y no de otra bebida”, se remarcó.