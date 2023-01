Ivana Knoll, la modelo croata de Qatar 2022, recibió mensajes de varios jugadores

Viene siendo moneda corriente, pero en cada mundial siempre surgen nombres inesperados que logran saltar a la fama o aumentar exponencialmente su influencia tras un mundial. Con el Mundial de Qatar de 2022, una de esas personas fue la modelo e influencer Ivana Knoll. Durante el campeonato, su selección fue una de las más prominentes del torneo, lo que provocó que su presencia se repitiese en las tribunas en reiteradas ocasiones.

En varios de esos partidos, Ivana se convirtió en una de las estrellas inesperadas. Es más, la modelo ha crecido muchísimo en redes, tal y como ella ha contado y/o revelan sus cifras de seguidores. Lo que no muchos sabían es que durante el propio Mundial fueron "varios" los jugadores que contactaron con ella de manera privada.

Al menos así lo ha asegurado ella en una reciente entrevista que concedió al medio Barstool Sports. "Recuerdo que algunos jugadores enviaron mensajes sobre "cómo estás, bla, bla, bla", explica en primera instancia, aunque la cosa no se quedó ahí. "Algunos de los jugadores pedían perdón por lo de mañana antes del partido... ¡Yo no respondía hasta que perdían!", expresó a continuación.

La croata prefirió no revelar el contenido ni los remitentes de los mensajes, aunque se puede inferir en cierto modo a través de las declaraciones que ofreció al Daily Mail allá en su momento. "Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy linda. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo", expresó.

Al final la cosa se ha quedado ahí y, según Ivana, no habló demasiado con ninguno de estos jugadores. Es más, según parece, no respondía hasta que su selección, Croacia, vencía en el partido.