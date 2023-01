El Dibu, Lio, Julián y Scaloni fueron nominados para The Best: conocé como votarlos

Ya se conocen los nominados al Premio 'The Best' 2022, que coronará al Mejor Juagdor del Año por la FIFA. El máximo organismo mundial del fútbol a hecho públicos los 14 nombres que aspiran a ganar el Premio The Best 2022 al mejor jugador del mundo. Esta es la lista de los posibles candidatos a ganar el premio: Julián Álvarez, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Robert Lewandowki, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah y Vinicius Junior.

El premio reconoce al mejor futbolista del año natural 2022 y los dos grandes favoritos para poder lograr el premio vendrían a ser tanto Karim Benzema (actual Balón de Oro, campeón de Liga y Champions) como Leo Messi (campeón del mundo y Balón de Oro del Mundial).

Se reconocerá al Mejor Jugador/a del planeta, Mejor Entrenador/a y Mejor Arquero/a. También se dará el premio Puskas al mejor gol y será galardonada la Mejor Hinchada. Para la votación, los fans tendrán la posibilidad de participar virtualmente de una manera sencilla, solamente hay que crearse una cuenta en la página oficial de FIFA y deberán ingresar a la sección "The Best FIFA Football Awards™ 2022".

Una vez que el usuario ingrese a la sección, tendrá la oportunidad de votar a tres personas que deben ser escogidas en un órden, según la cantidad de votos que se le quieran otorgar a cada jugador. La votación se divide en tres puntajes distintos: el primer lugar otorgará 5 puntos, la segunda posición 3 y el tercero solamente 1.

Para definir la cantidad de votos que se quieren imputar, debajo de una presentación de cada persona postulada a ganar el galardón, se encontrarán disponible tres casilleros con numeración del 1 al 3. Allí, recordando que el orden de votos, seleccionarán en qué posición pondrán al jugador. Ejemplo: seleccionar el casillero 1, es lo mismo que otorgarle 5 votos.

Finalizado cada paso, solamente resta pulsar un botón de enviar para confirmar la votación. Una vez realizado no se podrá modificar. La votación está habilitada desde este jueves 12 de enero hasta el 2 de febrero.



