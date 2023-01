Le dicen el "Gaucho", vivió 14 años sin luz en el campo y es el nuevo refuerzo de River

A Enzo Díaz, el flamante refuerzo de River, lo conocen como el "Gaucho" y eso tiene que ver con su relación con el campo. Nació en Las Toscas, en el partido de Lincoln, y pasó gran parte de su vida en la zona rural donde, además de jugar al fútbol, se dedicó a realizar tareas relacionadas con el quehacer agropecuario.

El lateral izquierdo, que también se puede desempeñar como marcador central o stopper en una línea de tres (esta polifuncionalidad fue uno de los aspectos que más sedujo a Martín Demichelis), llegó a su nivel más alto jugando en Talleres de Córdoba.

"Mi viejo trabajaba en el campo y yo vivía ahí. Viví 14 años sin luz", comenzó su relato durante una entrevista.

Enzo asistió a una escuela rural junto a ocho compañeros y, por ese entonces, no se imaginaba un futuro ligado a la pelota de fútbol. "Yo quería ser veterinario", reconoció. En ese tiempo aprendió a hacer las tareas típicas del lugar, como sembrar, cosechar, arrear ganado y cabalgar. "Lo que tiene que ver con el campo es algo que me vuelve loco", remarcó.

"Yo no me arrepiento de nada de la infancia que tuve. Yo me crié sin televisión. Mis compañeros hablaban de Tinelli y yo no lo conocía. Después me fui adaptando. Pero para mí, mi infancia fue la mejor", manifestó el deportista que aún no pierde las costumbres y que suele asistir vestido de gaucho, con bombacha, boina y facón al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.