Música vengativa y señoras abandonadas

Rencor y venganza coparon el repertorio de estos días. El desahogo enardecido ha hecho su aparición triunfal de la mano de Shakira. Su aporte ha trepado a lo más alto de ese cancionero femenino que tararea sus furias con versos rencorosos y agresivos. Su tema, más que un lastimero ajuste de cuentas, es una catarata de bronca y despecho que muestran la deriva de una mujer sufridora que apela a la intimidad, al confesionario y a la venganza. Shakira conoce bien el asunto de traicionar, compartir y ser traicionada. Y tiene derecho de sacarse las ganas. Pero, ¿es una traición abandonar por amor? Todos tenemos amigos o conocidos que han estado en algunos de esos bandos. La ruptura hogareña nunca es un plan. Ocurre. Y lo padecen ellos y ellas. Hoy, el cancionero femenino comenta con mayor crudeza esas fugas y ajusta cuentas con un desconsuelo que acaba facturando tristes regalías en nombre del despecho. Lo hizo Jimena Barón con La Cobra y La Araña. Y ahora lo catapultó Shakira. Evidentemente, cuando aparece una tercera, el amor va a buscar su ventanilla vengativa.

La canción contra Piqué parece una estrategia de la urgencia en medio de la catástrofe familiar. Hay odio en este exitoso panfleto desolador que ha recibido millones de visitas. Un pegadizo estribillo cargado de angustia que le baja el precio a la nueva pareja y la maltrata con sus comparaciones. Piqué se enamoró de otra mujer y la dejó. Una historia vieja como el tiempo que ganó consideración y vidriera porque sus protagonistas son gente famosa que alguna vez vendió su felicidad y que ahora -ella- es capaz de convertir en éxito a su desgracia.

El tema que tanta polvareda levantó es un compendio de desahogos que desprecia la discreción y hasta el buen gusto con tal de atacar a la nueva pareja de la forma más hiriente. Hay dos futbolistas famosos sumidos en este tiempo en historias parecidas y con sendas cancionistas dando vueltas: Piqué y Rodrigo De Paul. Los dos dejaron su hogar para empezar una nueva vida. Algo muy conocido. Los dos vienen soportando el fuego de sus ex, que gestionan como pueden tanto dolor y bronca. Porque la mujer de hoy no se oculta ni sufre en silencio. Son muchas las cantantes que les han dado a sus repertorios el peso de un confesionario de cama abierta que necesita otras formas de acción y otras historias de consuelo, inspiración y venganza. Es un odio que no cura, pero quizá alivia. La ex de De Paul hizo una denuncia y lanzó amenazas y comentarios descalificadores sobre el nuevo amor de su ex. Lo de Shakira fue mucho más allá al referirse a la nueva pareja. El fracaso del amor es capaz de todo a la hora de buscar explicaciones y culpables. Es indudable que este repertorio de flechazos y enamoramientos, de abandonos y pesares, se hace en nombre del amor. Y lo seguirán haciendo estas cantantes comentaristas que son capaces de hacer un hit con su infortunio. Tenía razón Joseph Conrad: “Tal vez la vida es sólo eso... Un sueño y un temor a perder todo en un instante”.

Vivimos un siglo de corazones indignados y tristes que produce música afligida y pendenciera. Eso es lo que dice un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge, que se tomó el trabajo de revisar las listas de canciones pop desde 1965 hasta 2015 para comprobar la tendencia creciente a la negatividad. El uso de la palabra “amor” cayó a la mitad, mientras que “odio” aumentó un 150 por ciento en su frecuencia. También se verifica un aumento de las canciones más sombrías y melancólicas. La felicidad tiene poco lugar en estos tiempos de malestar social, crisis y engaños. El viaje a la desilusión amorosa es un camino muy transitado. El odio avanzó sobre un romanticismo en retirada. Se sabe que el amor no es un sentimiento que aspire a la justicia y que los enamorados son habitantes de una quebradiza ensoñación que siempre está a punto de romperse. Piqué, De Paul y sus cancionistas hoy están jugando su partido más embravecido. Una, arañó el cielo (Tini) y otra vive en su infierno (Shakira). Ellos son dos futbolistas consagrados que dejaron hogar, hijos y mujer para fichar en otro equipo. Pero jamás habrán imaginado que iban a enfrentar un contraataque tan demoledor.

