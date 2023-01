Biden declara estado de catástrofe grave en California, donde se esperan nuevas tormentas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de catástrofe grave en California, donde hoy están previstas nuevas tormentas, luego de tres semanas de precipitaciones sin precedentes que causaron al menos 19 muertos.



Biden dispuso una ayuda federal para ayudar a los habitantes y municipalidades de este estado, en el oeste del país, para reparar los daños causados desde el 27 de diciembre por las violentas tormentas invernales, que provocaron inundaciones, deslizamientos de tierras y coladas de barro, según un comunicado de la Casa Blanca.



Una impresionante ola de lluvia -y nieve en las zonas de montañas- arrasó este sábado muchas zonas del estado más poblado del país, cuyos suelos ya encharcados están llegando al punto de saturación.



Se espera que el lunes regrese un nuevo "río atmosférico", es decir una franja de humedad que transporta grandes cantidades de agua de los trópicos y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que traerá "nuevas olas de precipitaciones extremas".



Las líneas eléctricas quedaron dañadas, y los campos y las carreteras estaban totalmente inundados. El organismo meteorológico alertó de "inundaciones desastrosas" en la región de Salinas, una importante zona agrícola al sur de San Francisco.



El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió a la población que todavía no están a salvo: "No se ha terminado", dijo el sábado tras visitar a los habitantes afectados por las tormentas. Newsom instó a los residentes a permanecer vigilantes y a continuar aplicando "el sentido común en el transcurso de las siguientes 24 a 48 horas".



Cerca de 26 millones de californianos permanecían bajo alerta de inundación el sábado en la noche, según el NWS, y decenas de miles tienen orden de evacuar Esta mañana, había más de 16.000 hogares sin electricidad, según un medio local.



En la región de Salinas, una ciudad de 160.000 habitantes donde el río homónimo se desbordó, la inundación afectó los sectores agrícolas del valle pero no golpeó a las zonas urbanas. Las breves interrupciones entre las tormentas que han azotado a la zona en las últimas semanas apenas dan tiempo a las autoridades para limpiar los escombros o restablecer la electricidad.



Al menos 19 personas murieron desde el inicio de esta serie de tormentas: se encontraron conductores atrapados en sus vehículos por las olas, personas lastimadas tras la caída de árboles, una pareja murió por un deslizamiento de tierra y cuerpos fueron arrastrados por las inundaciones.



California está acostumbrada al clima extremo, y las tormentas de invierno son habituales. Pero los científicos dicen que el cambio climático está haciendo que estos fenómenos sean más feroces.



Si bien está causando desastres a corto plazo, la lluvia es muy necesaria en el oeste de Estados Unidos, donde más de dos décadas de sequía han impuesto restricciones sin precedentes en el uso del agua. Sin embargo, los expertos advierten que incluso los aguaceros monstruosos que han azotado la región este mes no van a revertir más de 20 años de precipitaciones por debajo del promedio.