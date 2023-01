Duro mensaje de Pep: “Al equipo le falta hambre”

El Manchester City remontó un partido increíble ante el Tottenham (goleó 4-2 tras ir perdiendo 2-0), por la Premier League y quedó más cerca de la punta, en poder del Arsenal.

Sin embargo, el entrenador español Pep Guardiola fue muy crítico a la hora de analizar la actuación de su equipo. Y una vez más habló de “falta de hambre”.

“Con los aficionados que viajan estoy contento, pero en casa no pueden estar los primeros 45 minutos callados. En la segunda han demostrado fuego, agallas, coraje... Necesito a mi afición de vuelta”, declaró.

Y agregó: “No hay energía, no hay pasión. A Rico Lewis le dan cuatro patadas... (...) Y no reaccionamos. ¿Quién lo defiende? No hay nada”, dijo Guardiola, en un claro mensaje de que no está conforme con el rendimiento del equipo en el certamen.

Por otra parte, Aston Villa, con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco, visita a Southampton, en el inicio de la 21ra. fecha de la Premier League. El partido arrancará a las 12, de Argentina, con transmisión de ESPN.

Hoy a las 9.30, Liverpool-Chelsea; a las 12, Bournemouth-Nottingham; West Ham-Everton y Leicester-Brighton; a las 14.30, Crystal Palace-Newcastle.