Sorpresa: Kike Teruel dejará Los Nocheros

Kike Teruel sorprendió al anunciar su salida de Los Nocheros, tras tantos años recorriendo el país y alrededores. La última noche será cuando la banda se presente en el Festival Nacional de Folklore, en Cosquín.

César Adolfo Teruel habló con sus seguidores en las últimas horas para dar más detalles de la decisión que tomó. “Hay muchos rumores sobre mi partida del grupo Los Nocheros. Es verdad pero mañana (este domingo) a las 19 hs en vivo se los cuento”, adelantó.

No es la primera vez que se aleja del grupo folklórico aunque, todo parece indicar que en esta oportunidad no habrá marcha atrás. Sus compañeros, su hermano y su sobrino por el momento no se han manifestado al respecto.

Hace diez años, Kike Teruel dejó la banda durante un año para instalarse en España, acompañado de su hijo. Después de varios idas y vueltas, optó por alejarse y este domingo se sabrán todos los detalles.