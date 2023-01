Mascherano en las redes: de superhéroe a villano

Sin experiencia previa, a Javier Mascherano le dieron el manejo de la Sub 20, que está casi eliminada

Preparen, apunten, fuego... El mundo del fútbol tiene en foco a Javier Mascherano, el DT de la Selección Sub 20, como el responsable de un nuevo “fracaso” a nivel juvenil, que está a punto de quedarse eliminado del torneo Sudamericano en una zona de cinco selecciones que otorga tres plazas al Hexagonal final, que de paso entrega boletos al Panamericanos, la puerta de acceso a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Lo curioso del caso es que jugó dos partidos y los perdió. Suficiente como para que hinchas y analistas ya lo descalifiquen como entrenador y más allá, porque se mezclan enconos de años atrás.

El Jefecito fue el referente de la Selección durante cuatro mundiales. En uno de ellos, Brasil 2014, fue de los mejores jugadores del plantel de Alejandro Sabella y a nada estuvo de traer la copa a la Argentina. Es más, durante ese momento era una especie de superhéroe en las redes sociales con los “Masche facts”. Es el mismo lugar en donde hoy los hinchas están haciendo carne picada con su apellido.

Después de Brasil las cosas empezaron a cambiar. Fue muy mala su imagen en las copas Américas de Chile y Estados Unidos, pero peor aun su liderazgo en aquel plantel que viajó a Rusia de la mano de Jorge Sampaoli. Ahí mismo, donde se retiró de la Selección, dilapidó su rol de héroe y sus frases resaltando los valores por sobre los resultados.

De hecho, en estos días los hinchas le recordaron que en una entrevista fue consultado por tres personas para comer un asado y el Jefecito respondió: “El Papa Francisco, la Madre Teresa de Calcuta y Ghandi”. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Hoy es un búmeran que lo persigue.

Javier Mascherano se recluyó en el fútbol chino, pero no pudo lograr una buena performance. Entonces llegó a Estudiantes con un montón de frases rimbombantes pero se marchó en el primer momento de turbulencias, dejando a Leandro Desábato al mando de un plantel que no encontraba su rumbo luego de la pandemia.

Su buena relación con Lionel Messi y una cercanía a Claudio Tapia le permitió ser el DT de la selección Sub 20, que ahora no muestra un buen andar por el Sudamericano. Sería un fracaso quedar afuera en primera ronda y un golpe para un presidente de AFA que igual tiene espalda para bancarla, pero...

Sin experiencia y con algunos jugadores europeos que no fueron cedidos, la está pasando mal. Sin dudas, un momento cargado de críticas y mucha incertidumbre. Seguramente no merezca tanto castigo pero es el responsable de un barco que no tiene rumbo. Es verdad que algunos aprovechan para hacer política y pasarle factura por un programa con el expresidente Mauricio Macri, pero nada justifica tamaña masacre en las redes a un exfutbolista que fue dirigido por los mejores técnicos. Pero el mundo del fútbol es así: de héroe a villano en un par de partidos.

¿ES NECESARIO UN BUEN PASO POR LA JUVENIL PARA TRIUNFAR EN LA MAYOR?

Argentina no ha sido potencia en los últimos torneos Sudamericanos. Recién en el último, disputado en Chile, logró llegar a la última fecha con chances de campeonar. Fue subcampeón con cinco partidos ganados, uno empatado y tres perdidos. De la mano de Fernando Batista se clasificó al Mundial en donde hizo un papel apenas regular: se quedó afuera en octavos de final. En ese plantel participó solo un jugador que luego estuvo presente en la copa del mundo de Qatar. Fue el más joven del plantel de Lionel Scaloni, Julián Álvarez, en ese entonces en River.

El dato desalentador que no hay de ese grupo jugadores que estén deslumbrando en Argentina o ligas europeas. Salvo el mencionado Álvarez no se pueden encontrar jugadores de ese 2019 que hayan pegado un gran salto. Facundo Medina juega en el Lens, Nehuen Pérez en Udinese, Santiago Sosa en la MLS, Fausto Vera en Corinthians y Adolfo Gaich en el CSK. El resto sigue en Argentina.

Pero claro, tampoco es condición determinante que hayan tenido un paso triunfal por el seleccionado juvenil. Porque la camada anterior, que tuvo a Claudio Úbeda como entrenador hizo un pobre Sudamericano y un muy mal Mundial en 2017. En Ecuador se clasificó por la ventana al Hexagonal final, donde luego no tuvo buen suceso. En Corea del Sur directamente no pasó de la primera ronda. Pero sí había jugadores en ese plantel que luego triunfaron en las mejores ligas y fueron partícipes necesarios en Qatar 2022. Veamos: Cuti Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Lautaro Martínez y Exequiel Palacios. Está claro que esos chicos no se formaron en la Selección sino en sus clubes, tanto de Argentina como de Europa.

La camada campeona en Qatar no tuvo un paso exitoso por la Selección Sub 20

El último campeón de un Sudamericano fue en Uruguay 2015, con Humberto Grondona como DT y una AFA intervenida. Pero en el Mundial Argentina se marchó en primera ronda, sin pena ni gloria. Jugaban en ese equipo Ángel Correa, Emanuel Mamama, Giovani Simeone, Emiliano Buendía y Agustín Rossi.

Los números pueden cambiar y los nombres también. Si bien Argentina siempre tiene que ser potencia nada asegura que por clasificar al Hexagona, a los Panamericanos y a los JJ.OO los jugadores serán mejores en un futuro.