Leuca: el primer brewpub de la ciudad está en City Bell y se acaba de inaugurar

Raíces genuinas. Así describen sus creadores este proyecto familiar que nació de las ganas de hacer algo novedoso en el barrio que los cobijó siempre: City Bell. Desde hace más de 30 años, la familia Plastino vive en City Bell, una zona que se ha convertido en un oasis para los platenses que buscan verde, tranquilidad y, además, opciones para el esparcimiento. Mauro Plastino tiene 26 años. Hace un tiempo comenzó a producir cerveza artesanal con sus amigos. La pasión por la bebida lupulada lo llevó a concretar un sueño: tener un lugar donde producir cerveza y que el público pueda ir a sentarse a comer y tomar una birra elaborada en el mismo lugar. Así es como junto a sus padres, Federico y Carolina, el joven puso en marcha LEUCA, un brewpub donde el proceso de fabricación de la cerveza está a la vista de los clientes, separado por una cristalera. En una charla en el corazón de la cervecería, Mauro nos cuenta sobre este novedoso espacio:

- ¿Cómo nació Leuca?

Soy amante de la cerveza y amante de todo lo artesanal. Y la idea de este lugar surge de las ganas de elaborar cerveza, mostrar lo que producimos y fusionarlo con gastronomía producida en el lugar también, con platos que mariden con la cerveza que producimos. Yo vengo del rubro cervecero. Hace 4 o 5 años comenzamos a hacer cerveza con un grupo de amigos (hacemos Räuber) y empezamos a distribuir en bares y despachos. Ahora algunos de ellos me acompañan también en este proyecto. Y también tenemos una enlatadora, y muchos colegas nos mandan sus cervezas para enlatar.

- ¿Por qué eligieron ese nombre para la cervecería?

Es un homenaje al árbol que nos da la sombra de esta esquina. Un enorme Leucaena que es un emblema en el barrio ya que traspasa la calle y cubre la intersección de Pellegrini y 13C. Fue una inspiración para crear este lugar, un espacio que nos haga sentir que hay una manera genuina de hacer las cosas.

- Vos hablas de tu pasión por lo artesanal. Más allá de la cerveza, ¿en qué otro producto lo aplicás?

Desde el minuto cero sabíamos que las pizzas y las hamburguesas iban a ser parte importante de esta experiencia. Y también siempre supimos esto de hacer desde 0 un producto. Por eso los panes de las hamburguesas los hacemos nosotros, los bollos de pizza, el blend de carne. Y utilizamos materia prima de calidad, como las harinas Campodónico que elegimos para nuestras masas. Porque nos sentimos cómodos en ese lugar, en ofrecer los productos desde la base porque sabemos lo que estamos ofreciendo; que lo casero y artesanal tome protagonismo. Nos gusta nuestros productos.

- ¿Cómo fue formar un equipo que acompañe el proyecto?

El proyecto arranca con un grupo de ingenieros y arquitectos que tuvieron que diseñar ese concepto que teníamos en la cabeza. Fue un desafío tener la fábrica metida en el bar, y que los equipos estén a la vista y que no invada el salón. Si bien nosotros hacemos tours y recorridos por la fábrica para quien quiera conocer los procesos de elaboración de la cerveza, no necesariamente tenés que estar en contacto con los fermentadores y el equipamiento. Después, con el tema de la elaboración de la cerveza el equipo ya lo tenía armado. Joaquín Palma es el brewmaster de Leuca, y también acompañan en la cocina de la fábrica Santiago Cisternas y Pablo Iriarte.

- ¿Y con la cocina?

Y con el equipo de cocina, fue al muy particular. Cuando estudiaba ingeniería tenía un compañero que era chef y me gustaba lo que hacía. Lo contacté que él ya se había ido al interior. Y me recomendó a un cocinero de La Plata que es Ale Favrot y con él iniciamos todo lo que es la carta gastronómica de Leuca. Y después el resto del equipo, amigos en la cocina, un maestro pizzero, entre otros. Lo fuimos armando muy de a poco y ahora se está afianzando el equipo.

- ¿Qué valor tiene el producto en Leuca?

Y.. acá se ve reflejado por ejemplo en los maestros cerveceros. Le damos mucha importancia al cuidado del producto. Desde la selección de los ingredientes hasta la cerveza en el vaso. Por eso por las noches podés ver a los maestros cerveceros sirviendo la birra, y muchas veces te la llevan a la mesa para darte alguna explicación de los distintos estilos de cerveza que ofrecemos. Porque lo artesanal tiene que ver con eso, con el amor que le pongas a todo lo que hagas. Y acá se ve reflejado por ejemplo en los maestros cerveceros por ejemplo, cuando explican con profesionalismo cada paso del proceso de elaboración de la cerveza.

“Desde el minuto cero sabíamos que las pizzas y las hamburguesas iban a ser parte importante de esta experiencia”

- ¿Qué tan complejo es montar una fábrica de cerveza?

En principio diseñar el lugar para cada etapa del proceso. Luego equipar la fábrica. Nosotros importamos de China los fermentadores, chillers, barriles, brewhouse. Pero lo más complicado es el tema de la temperatura. El frío es el corazón de la fábrica, y al subsuelo lo llamamos cava. El diseño de las temperaturas en la fábrica fue complejo porque en el subsuelo no hay nada que ingrese a temperatura, es todo frío. Lo que es caliente está arriba que es el brewhouse.

- ¿Cómo es el público cervecero de La Plata?

En Leuca tenemos los estilos clásicos que tiene que tener una carta. Vemos que hay un público muy exigente en el producto que, además, busca una más amplia variedad de estilos. La Golden Ale es la rubia que toman todos, la Honey fue la última en salir y es muy buscada; la Irish Red es nuestra roja, una cerveza maltosa con notas acaramelo; la Porter es la negra; y están la American IPA y Session IPA, dos lupuladas porque en los últimos años ha avanzado mucho este tipo de cerveza. Es una cerveza más compleja a la hora de catarla. Tiene marcado aroma cítrico y frutal … el amargor del lúpulo… eso gusta en la gente.

- En canilla ¿sólo cervezas propia?

Recién comenzamos, pero la idea es que vengan cervezas invitadas. Las puertas de la fábrica están abiertas a todos, tenemos en La Plata a excelentes productores de birra.

- Hablemos de estilos y maridaje…

Nosotros buscamos armar la carta en función de las cervezas que tenemos. La Golden la maridamos con la pizzas (la Margarita sería la ideal). Las IPA con las hamburguesas. De todos modos tenemos una carta amplia: hay picadas, platos elaborados como Ojo de bife, Pamplona, Matambre a la pizza, entre otros. La idea es que el cliente pueda venir, picar algo, o elegir lo que quiera cenar.

- ¿Tienen en mente hacer algo más en fábrica?

La Sour es un proyecto que tenemos. Nos hubiera gustado tenerla ya en carta porque es una cerveza de verano, pero no llegamos. La sour es una cerveza más ácida, es distinta. Es una de las cervezas que está picando fuerte y forma parte de nuestros planes. Así como también queremos ofrecer Neipa, Dubbel… porque la idea es ir jugando con los infinitos estilos. También nos gustaría hacer cervezas de guarda en barricas (de vino, de whisky). Pero todo para más adelante porque abrimos hace poquito..

- Por último, ¿Qué valores encontrás la cerveza como concepto?

El concepto de craft es la búsqueda de avanzar y mejorar el producto lo mejor que se pueda. Todos los cerveceros estamos en constante búsqueda de la mejor birra. Esa es la idea, y por eso también participamos de distintas competiciones de cata. Siempre estamos en la búsqueda de lo mejor.

Y en un sentido más amplio, creo que la cerveza artesanal es la búsqueda de la libertad, de emprender. En la cerveza artesanal todos arrancamos muy de a poco, y por el amor al producto. Es algo súper lindo de hacer y los cerveceros somos muy abiertos y nos encanta ver cómo crece la cultura cervecera, conocer gente apasionada como los home brewers (los cocineros de casa) y por eso también que tenemos la fábrica a la vista, para compartir eso tan lindo que hacemos y que el público pueda aprender cómo hacer una buena cerveza.