“Vampire Academy”: una historia de amistad y autodescubrimiento

“Vampire Academy", una especie de “Bridgerton" contemporánea pero con vampiros, con algunos toques dramáticos y románticos del coming-of-age y una pizca de la cacería al mejor estilo “The Walking Dead", llega en febrero al catálogo de Lionsgate+.

Adaptación televisiva de la saga fantástica de Richelle Mead, la serie está protagonizada por la australiana Sisi Stranger ("Mortal Kombat") y la venezolana estadounidense Daniela Nieves y presenta una historia de amistad, romance y acción a puro colmillo.

En diálogo con EL DIA, Daniela Nieves, ex estrella infantil del gigante Nickelodeon, definió la esencia de esta producción como “una sociedad vampírica tradicional y anticuada donde dos mejores amigas descubren secretos, mentiras e injusticias mientras se enamoran y descubren su propósito en la vida".

Se trata de una producción de Julie Plec ("The Vampire Diaries", “The Originals", “Legacies") y Marguerite MacIntyre ("The Originals", “Legacies") que presenta, según la actriz, una mirada diferente sobre el atractivo género vampírico tan explotado a partir del suceso cinematográfico “Crepúsculo", que llevó a la gran pantalla las novelas de Stephenie Meyer.

“El mundo que creó la autora Richelle Mead es súper diferente; yo nunca había visto algo así. Usualmente, vemos la historia de un vampiro que se enamora de un humano y no pueden estar juntos. Pero en este mundo hay tres razas de vampiros (Strigoi, Moroi y Damphir) y todos tienen una clase social diferente, interactúan de manera diferente y tienen un tratamiento diferente", remarcó la intérprete de 25 años.

En un mundo de privilegios y glamour, “Vampire Academy" plantea la amistad de dos mujeres jóvenes que trasciende sus diferentes ámbitos, mientras se preparan para completar su educación e ingresar a la sociedad vampírica: una poderosa miembro de la realeza (Nieves), la otra guardiana mitad vampiro (Stranger) entrenada para protegerse contra los salvajes ‘Strigoi’, que amenazan con destrozar su sociedad, aunque las luchas internas de la realeza también la ponen en riesgo.

Para Daniela -que en esta serie le da vida a Lissa Dragomir, última descendiente de su familia real y gran candidata al trono Moroi-, el mayor desafío que le propuso este proyecto fue “poder interpretar un personaje que muchos conocen porque han leído los libros o han visto la película", estrenada en 2014. En este sentido, dijo que no fue su intención “hacer un personaje completamente diferente" sino “mantener su esencia pero con un aporte propio".

“Vampire Academy” tiene mucha acción con las luchas entre los vampiros Strigoi y los Damphir

Más allá de la apariencia latina de su Lissa (en el libro la definen como una “muñeca de porcelana, pequeña, menuda y delicada, de piel muy blanca, ojos verdes jade y rizos rubios"), Nieves intentó que su criatura “no pareciera débil ni diera pena a la audiencia" a pesar de todas las cosas tristes que le pasan y de que, por ser una princesa, no tenga “permitido" defenderse a través de la pelea. Sin embargo, su personaje logrará convertirse “en una mujer muy inteligente y fuerte al final".

“Vampire Academy" llega con varios temas para leer entrelíneas. A la actriz, por ejemplo, le gustaría que la serie pudiera inspirar conversaciones entre los jóvenes sobre cómo algunas personas, como su Lissa, “disfrutan de los privilegios de vivir una vida que los ha llevado a no tener que preocuparse por las injusticias que hay a su alrededor, y escogen no verlo y vivir su vida sin mirar para el costado". Algo que, según la intérprete, no siempre sucede por falta de empatía. “Muchas veces creo que es porque no sabemos cómo contribuir, no sabemos qué hacer, cómo ayudar, y Lissa es un ejemplo de eso: ella no sabe si puede ayudar, si lo puede hacer, ella siente que es una responsabilidad muy grande y al final se une con las personas y lo termina haciendo".

Y ahí va otro de los grandes temas que aborda este show que habla sobre la importancia “de unirse con otras personas, que no lo tienes que hacer sola, que hay muchas personas alrededor que te quieren y que te pueden ayudar, y que juntos somos más fuertes".

Adaptación televisiva del éxito literario, llega a Lionsgate+ “Vampire Academy”

También habla del autodescubrimiento de un grupo de adolescentes que lidian con diferentes problemas personales; “una metáfora sobre todo lo que pasan las personas jóvenes cuando se están desenvolviendo, y a la vez se están enamorando, y están descubriendo su propósito".

Aunque, sin dudas, la mayor virtud de esta serie es que tiene en el centro una amistad: “Me parece una conversación súper importante porque estamos dándole el protagonismo a dos mujeres que son súper fuertes, súper inteligentes y complejas".

Una imagen, que, según remarcó Daniela, no es ni ha sido muy habitual en la industria y que, por lo mismo, debería tener más pantalla.

“Cuando yo era pequeña, y estaba creciendo, lo que veía (en el cine y en la televisión) era que en el centro había una relación de pareja, que estaba la muchacha con el novio, y eso tenía una influencia en mi vida que me llevaba a poner estas relaciones con estos muchachos en el centro de mi vida. Y en realidad, la persona que siempre está ahí, que siempre te apoya, que te acepta tal como eres, usualmente es tu mejor amiga. Y es una relación tan importante y tan bonita, especialmente a esa edad, que creo que es súper interesante que se vea en la pantalla", concluyó la actriz.

Integrada por diez episodios, “Vampire Academy" estrenará sus primeros tres capítulos el 3 de febrero en Lionsgate+. El resto se irá estrenando de a uno, semanalmente, los viernes.

Daniela Nieves como Lissa en la serie “Vampire Academy”