La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado, tendrá el debut del Estudiantes de Abel Balbo, en el estadio UNO frente a Tigre. Además, continúa la primera fecha del torneo con la participación de San Lorenzo, Independiente y River. Por su parte, en la liga alemana, habrá un interesante duelo entre Werder Bremen - Wolfsburgo. A continuación, eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 San Lorenzo vs. Arsenal ESPN Premium

19:15 Estudiantes (LP) vs. Tigre TNT SPORTS

19:15 Talleres (C) vs. Independiente ESPN Premium

21:30 Central Cba (SdE) vs. River Plate TNT SPORTS

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Cádiz vs. Mallorca ESPN/ STAR +

12:15 Girona vs. Barcelona ESPN/ STAR +

14:30 Sevilla vs. Elche ESPN 3/ STAR +

17:00 Getafe vs Betis DIRECTV/ STAR +

SERIE A

11:00 Empoli vs. Torino ESPN 2/ STAR +

14:00 Cremonese vs. Inter ESPN 2/ STAR +

16:45 Atalanta vs. Sampdoria STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Mainz 05 vs. Bochum STAR +

11:30 Hertha Berlín vs. Unión Berlín ESPN 3/ STAR +

11:30 Friburgo vs. Augsburgo STAR +

11:30 Werder Bremen vs. Wolfsburgo STAR +

11:30 Hoffenheim vs. Monchengladbach STAR +

14:30 Bayern Múnich vs. Frankfurt STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Troyes vs. Lens STAR +

17:00 Marsella vs. Mónaco ESPN/ STAR +

FA CUP

12:00 Southampton vs. Blackpool STAR +

15:00 Preston North End vs. Tottenham STAR +

17:00 Manchester United vs. Reading STAR +

NBA

17:00 Philadelphia 76ers vs. Denver Nuggets ESPN Extra/ STAR +

19:30 Brooklyn Nets vs. New York Knicks ESPN 2/ STAR +

22:30 Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers ESPN 2/ STAR +

LIGA NACIONAL

22:00 Regatas vs. Argentino de Junín DIRECTV

RESERVA

09:00 Belgrano vs. Racing Club Twitch eLPF/ YouTube

09:00 Argentinos vs. Rosario Central YouTube

09:00 Gimnasia (LP) vs. Vélez Twitch eLPF/ YouTube

LIGA DE GRECIA

14:30 Volos vs Panetolikos STAR +

CICLISMO

18:00 Vuelta a San Juan – Etapa 6 ESPN 3/ STAR +

SUDAMERICANO SUB-20

20:30 Ecuador vs. Uruguay TYC SPORTS

20:30 Venezuela vs. Chile DIRECTV/ TYC SPORTS