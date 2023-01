Una zona de El Mondongo se quedó anoche sin luz

Frentistas de la zona de 61 a 65 y 115 hacia 3 se comunicaron con este diario para manifestar su reclamo por un corte de luz desde las 21 en toda esa zona.

Este diario consultó en la empresa Edelap, concesionaria del servicio, que informó sobre la “salida de servicio de sectores puntuales”, en El Mondongo. No obstante, se aseguró que “el personal trabaja para normalizarlo en el menos tiempo posible”.

“En esta cuadra nos tienen de hijos. Hay corte cada dos por tres”, reclamó Sandra, vecina de 61 entre 1 y 115. La mujer no estaba conforme con la respuesta que recibió al exigir la vuelta de la luz: “Siempre dicen lo mismo. Además, te mandan a ver el estado de tu reclamo a su oficina virtual. Ellos no pagan los datos de mi celular y si entrás a dicha oficina, entre los términos y condiciones es adherirte a la factura digital. Y no quiero. Deseo recibirla en papel”, indicó.

José, de 65 entre 1 y 2, contó que tuvieron corte el miércoles a la tarde y anoche. “El corte parece afectar a toda la subestación ubicada en 1 y 63”, calculó el frentista que dijo estar “bajo la luz de la luna” en esas horas.