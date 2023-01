Cedió un banco de hormigón en el Parque Saavedra y un nene terminó en el hospital: “Se salvó de milagro”  

Un chico de 13 años y su familia pasaron un momento de enorme susto el domingo a la tarde en el Parque Saavedra, en La Plata, cuando cedió un banco de hormigón y golpeó contra su pierna. Si bien el niño sufrió un golpe y un corte profundo, por el que le aplicaron un punto de sutura, su madre advirtió que "de milagro no ocurrió una desgracia".

Su madre, Eugenia, contó que "Juan Martín estaba con su tía y su primita y cuando quiso sentarse se quebró una 'pata' del banco, que estaba flojo, y parte de la estructura dio en su pie".

"Gracias a Dios le dieron un punto. Ahora está con antibiótico porque la herida se puede infectar y con reposo por dos semanas", dijo sobre la salud del nene. Y amplió: "Luego de lo sucedido lo llevamos al Hospital de Niños, que estaba desbordado de gente. Allí lo limpiaron y lo derivaron a traumatología", en donde descartaron lesión de gravedad aunque deberá cuidarse para que no se le infecte la herida.

"Cuando tomo dimensión del banco, digo que la verdad es que fue un milagro que no haya pasado a mayores, porque lo podría haber reventado, hubiese sido una desgracia por el peso del banco", dijo la mujer.

"La falta de mantenimiento en el Parque Saavedra es tremenda. No tienen que pasar estas cosas. No me quiero imaginar si esto le pasa a otro nene más chiquito, o sí a Juan Martín le hubiese impactado de lleno, lo hubiese fracturado como mínimo", advirtió la vecina.

"Como mamá es verdaderamente preocupante que los chicos no puedan disfrutar de estos espacios recreativos durante sus vacaciones", planteó.