El kirchnerismo ya arma en la Provincia de Buenos Aires sin Alberto Fernández

El kirchnerismo decidió activarse en clave electoral. Y ayer se movió en dirección a avanzar con el armado bonaerense de su estrategia aportando un dato clave: la exclusión del presidente Alberto Fernández del diseño de la estrategia que apunta a conservar el gobierno de la Provincia.



Primero fue con una reunión que se realizó en la Gobernación donde se analizó el impacto del fallo de la Corte Suprema que obliga a la Nación a restituir fondos a Capital Federal. Cerca de Axel Kicillof estiman que el cumplimiento del fallo generará una merma de 110 mil millones de pesos.



Ese fue uno de los temas que se analizaron en el cónclave del que participaron el presiente del PJ provincial y diputado nacional, Máximo Kirchner; ministros e intendentes. Estuvieron también el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el titular de Hacienda, Pablo López; su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; los jefes comunales Federico Achával (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan Andreotti (San Fernando), Mario Secco (Ensenada), Carlos Ramil (Escobar), el diputado bonaerense Mariano Cascallares y el presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez.



“La preocupación por las implicancias del arbitrario fallo (de la Corte Suprema en favor de la ciudad de Buenos Aires sobre coparticipación) obliga a un seguimiento pormenorizado de cada área con el firme propósito de evitar que las y los bonaerenses paguen las consecuencias de la decisión política de la Corte de solventar la campaña electoral de la oposición”, se destacó en un comunicado que alumbró tras la reunión. Los intendentes fueron con una preocupación central: los recursos de que dispondrán para continuar obras en marcha y encarar nuevas de cara al año electoral.



Claro que ese no fue el único movimiento ensayado por el kirchnerismo bonaerense. Anoche se celebraba en Merlo una reunión de los intendentes del Conurbano de la que participaba, entre otros, el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, que quedó envuelto en una nueva polémica con el Presidente. Al cierre de esta edición se aguardaba la presidencia de Sergio Massa.



Si bien la idea fue “mostrar unidad en el comienzo del año electoral”, según indicaron voceros del peronismo, fue notoria la ausencia del Presidente. Este hecho volvió a marcar el distanciamiento entre el jefe de Estado y el kirchnerismo.

La reunión se produjo en medio de la tensión entre ambas fracciones del oficialismo, que volvió a alcanzar un pico de tensión con las declaraciones que formuló el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque que apuntaron al Presidente.



“Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente. Creo que hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina (Kirchner) y su rol”, dijo.



El funcionario puso la lupa sobre sus actitudes tras el intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner. “El tema fue licuado por los grandes medios de comunicación y la oposición tuvo alguna primera postura de condena, pero después también se sumó a la lógica de minimizar el hecho. Y, lamentablemente, creo que también el presidente Alberto Fernández participó de esa licuación. Y esto es muy grave”, señaló.