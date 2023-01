Una madre se planta en el edificio de Ioma en Olavarría para exigir soluciones

En el día de hoy, una señora se encuentra en estas horas dentro del edificio de IOMA exigiendo que la obra social le cubra una internación domiciliaria para su hijo de 12 años.

El niño padece de parálisis cerebral, un retraso madurativo y un trastorno deglutorio. El 13 de noviembre debido a sus enfermedades fue internado en terapia intensiva durante 11 días y hasta el día de hoy sigue en el Hospital esperando que lleguen los insumos a su casa para poder continuar con la internación desde allí acompañado y contenido por su familia.

La mujer denuncia que la obra social le "da vueltas" hace un tiempo y no tiene respuestas. "Enviamos todos los papeles que nos pidieron, las pediatras del hospital también mandaron todo el papeleo pertinente pero siguen sin entregar la internación domiciliaria" reclamó la madre del niño.

Además contó que hoy la llamaron del Hospital porque les hace falta un convertidor de oxígeno y un respirador para su hijo: "el convertidor de oxígeno estaba autorizado pero venia recién para el 23, ayer me quedé hasta las 3 de la tarde viendo que se podía hacer llamando de un lado a otro". También expresó que: "hoy a la mañana me llamó la empresa que tomó la concesión de este servicio y me comunicó que mañana estaría llegando a mi casa el convertidor de oxigeno con 4 tubos con la mitad del suministro y la otra mitad llega el 23. Lo único que faltaría es el aspirador que es vital para poder llevarme a mi hijo a mi casa".

Con respecto al último elemento indispensable, explicó "me dijeron que no lo van a conseguir ni para hoy ni para mañana, tampoco saben si para estos días".

"Después falta la internación domiciliaria, la enfermera, todo lo que seria descartable, pero bueno en cuanto a lo esencial solo falta el aspirador" detalló la señora, que por otro lado sostuvo que hasta que no le den soluciones no se moverá del lugar. Se hizo presente en el lugar personal policial para hacer un control de la situación.

https://www.elpopular.com.ar/nota/15926/2023/01/una-mujer-se-encuentra-en-el-edificio-de-ioma-exigiendo-soluciones