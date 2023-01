Mataron a una mujer y buscan al novio, que tiró su camioneta al mar

Una joven de 28 años que era buscada desde el jueves fue hallada ayer asesinada, dentro de un pozo ciego de una vivienda de la localidad de Batán, a 17 kilómetros de Mar del Plata.

La Policía busca como presunto autor del femicidio a su pareja -quien junto al padre de la víctima había denunciado su desaparición- y cuya camioneta apareció ayer, para sorpresa de muchos, en el mar.

La mujer fue identificada como Valeria González, cuyo cadáver apareció en el pozo ciego detrás de la casa ubicada en la calle 133 y 122, sobre la ruta provincial 88, donde vivía con su hijo y su pareja.

Según fuentes policiales, el hombre y el padre de la joven habían denunciado el viernes a la noche, alrededor de las 23.30, la desaparición de la mujer en la comisaría 8va, ya que no se podían contactar con ella desde la mañana.

Según dijeron, González no había ido al cumpleaños de su madre y no respondía el teléfono, lo que les llamaba la atención teniendo en cuenta que, de acuerdo a su pareja, ella salió de la casa que compartían alrededor de las 8.30 y no había vuelto a comunicarse.

Con esos datos, los efectivos iniciaron el protocolo de búsqueda de personas y minutos después de estar en la seccional, los hermanos de la joven se lo cruzaron en un boliche bailable, donde hubo una confrontación hasta que el sospechoso se retiró del lugar en su Volkswagen Amarok azul.

En paralelo, el padre de la mujer ingresó a la casa del acusado para revisarla y encontró la tapa de una cámara séptica interna corrida de lugar.

Al levantarla, halló el cuerpo de su hija, por lo que llamó al 911, indicaron las fuentes. En tanto, los efectivos continuaron la búsqueda del hombre, quien tenía un negocio de herrería en Batán.

La búsqueda del acusado continuaba ayer por la noche por mar cerca de su camioneta y por tierra.

Las fuentes añadieron que la víctima, a partir del inicio de la relación con el sujeto, con quien tenía un hijo de un año de edad, se mantenía prácticamente aislada de su familia y amigos, aunque no había antecedentes de denuncias de violencia ni manifestaciones de ella sobre que fuera víctima de alguna situación similar.

Dolor en la familia

”Hoy solo puedo decir que escuchen, ayuden y presten atención a esa amiga, hermana, compañera de trabajo, familia. Para darles una mano que no están solas. A Vale la mataron, la mató el padre de su bebé”, publicó en su perfil de Facebook una familiar de Valeria.