¡De no creer! El champagne que descorchó Insaurralde en el yate privado pasa los 50.000 pesos

Mucho se habló en las últimas horas de las imágenes que mostraron al ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, pasando varios días junto a una reconocida modelo en un yate en Marbella.

La mujer en cuestión es Sofía Clerici, que habría recibido varios regalos muy lujosos por parte de la ex pareja de Jésica Cirio (una cartera Louis Vuitton Alma, valuada en U$S 2.100, una pulsera Cartier Love, valuada en U$S 5.500, un reloj Rolex Datejust 36, valuado en U$S 18.000, una cartera Chanel Heart Bag White Lambskin, valuada en U$S 7.500 y una cartera Louis Vuitton Neverfull Monogram Giant Jungle, valuada en U$S 2.000)

Pero en una de fotos que recorrieron las redes y los principales portales de noticias, se lo ve a Insaurralde sirviendo dos copas de champagne, muy relajadamente.

Esa botella, que abrió y que disfrutó junto a Clerici, vale aproximadamente entre 50.000 y 65 mil pesos.

Sin dudas, en el contexto económico del país con el índice inflacionario por las nubes, esto generó mucha polémica en aquellas personas que observaron la imagen.

Vale recordar que Martín Insaurralde presentó anoche su renuncia a su cargo luego de este escándalo por sus lujosas vacaciones.