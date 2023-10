Renunció Insaurralde: un lujoso viaje a Marbella con una modelo eyectó al funcionario

El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, renunció anoche a su cargo en medio de un escándalo político que se generó luego de que se conocieran fotos y videos de unas lujosas vacaciones junto a una conocida modelo, a bordo de un yate en Marbella.

La modelo e influencer Sofía Clerici publicó ayer en sus redes sociales videos y fotos junto a Insaurralde y la política bonaerense, que aún no lograba salir del impacto del caso de “Chocolate” Rigau, volvió a entrar en ebullición.

El peronismo se transformó en un hervidero. Según se supo, el caso produjo un profundo malestar no sólo en el gobernador Axel Kicillof sino también en el núcleo duro del kirchnerismo. Y ante la necesidad de minimizar daños, justo un día antes del debate presidencial que no pocos analistas consideran clave, se precipitó la decisión de la salida de Insaurralde.

“Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”, fue el mensaje del ahora ex funcionario al comunicar anoche su decisión. Algunas versiones indican que un alto dirigente del kirchnerismo habría hablado con Insaurralde para reclamarle que diera un paso al costado, caso contrario sería echado.

La difusión de las lujosas vacaciones del ahora ex jefe de Gabinete habían generado una catarata de críticas de todo el arco opositor. Por eso el oficialismo buscó rápidamente salir de la incómoda situación precipitando la renuncia del hombre fuerte de Lomas de Zamora. De acuerdo a algunos trascendidos, el alquiler del yate usado por Insaurralde y Clerici costaría unos 12 mil euros por día.

En las publicaciones del escándalo se podían ver a Insaurralde junto a Clerici en la lujosa embarcación. Clerici borró luego los posteos, pero para entonces ya circulaban por diversos medios informativos.

Separado hace dos meses de la modelo y presentadora de televisión Jésica Cirio, que fue su pareja durante diez años y con quien tiene una hija, el funcionario se mostró de este modo en una nueva relación y en un viaje de placer por Europa en plena campaña electoral.

Insaurralde siempre fue un cuerpo extraño de la política en su propio equipo a los ojos del núcleo cercano a Kicillof. Luego de la derrota electoral del oficialismo en las Primarias de 2021, Máximo Kirchner aceleró a fondo para meter mano en el gobierno bonaerense.

Fue así que se produjo un desembarco de intendentes del PJ en la administración de Kicillof en busca, se dijo en su momento, de darle volumen político. Una de las llegadas fue la de Insaurralde, que se hizo cargo de la estratégica Jefatura de Gabinete. El costo político que se le hizo pagar entonces al Gobernador fue alto: tuvo que desprenderse de su hombre de confianza, Carlos Bianco, para que ingresara el alcalde de Lomas de Zamora.

Por entonces, Insaurralde había anudado una fuerte relación política con Máximo Kirchner. Fue quien le allanó el desembarco al hijo de la vicepresidenta en la jefatura del PJ bonaerense.

Esa sociedad siempre mantuvo una relación tirante con el Gobernador, apenas disimulada por el actual contexto de campaña. En los últimos días, por caso, el jefe de La Cámpora y Kicillof exhibieron sus diferencias en torno de la futura configuración del oficialismo.

Incluso a Máximo Kirchner se lo vio con gesto adusto en el acto del pasado miércoles en Ensenada en apoyo a las candidaturas del propio Gobernador y de Sergio Massa. Allí, en una de las primeras filas, también estuvo Insaurralde.

En medio del cimbronazo anoche trascendió que el Gobernador se tomará un tiempo para definir el reemplazante de Insaurralde. ¿Volverá Bianco en una movida que implicará una reivindicación política del actual jefe de asesores que, además, significaría restarle poder al esquema de Máximo Kirchner? Acaso sea un capítulo nuevo de la interna en el peronismo provincial.

Kicillof no decidió quién sucederá a Insaurralde en la Jefatura de Gabinete