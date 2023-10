Crucial anuncio de Jey Mammon que le pone fin a ciertos misterios

Ahora, todo se inició con un posteo enigmático en la cuenta de Instagram de Jey Mammon en el que podía verse la puerta de un local comercial con el clásico cartel “Enseguida vuelvo”.

Así, más de 10 mil personas reaccionaron de forma positiva a la publicación, entre los que se destacan el de Florencia Peña, quien se mostró exultante, o el de Sabrina Carballo.

“Primero saludarlos, agradecer a los que estén ahí. Gracias por los mensajes, y todos los mensajes que me mandan los leo, la realidad es que sí, los agradezco porque me dicen muchas cosas lindas. Contesto todo lo que puedo, a veces no llego a responder a todos. Las puteadas también las leo”, dejó en claro Mammon, que además agregó: “Quiero explicar el posteo del cartelito de ‘Enseguida vuelvo’, que me parece que amerita una explicación”, para luego detallar que el letrero se lo cruzó en un negocio al salir del teatro de ver la obra Antígona en el baño, interpretada por Verónica Llinás y Esteban Lamothe. “Le saqué una frase a ese cartelito porque para mí ya tiene un significado que es el título de un unipersonal que terminé de escribir les diría que hace dos días, lo terminé de armar. Y la verdad que tengo muchas ganas de subirme arriba de un escenario, de hacer teatro, de encontrarme con todos ustedes, y lo voy a hacer”.

Para finalizar, confirmó: “No voy con la expectativa de romper la temporada, esto tiene otros objetivos. Esto que estuve preparado va a estar muy divertido, nos vamos a divertir un montón. Acá estoy, los quiero mucho. Paso a paso, este es el primero. Es tiempo de reír, de pasarla bien y de disfrutar”, confesó Jey Mammon.