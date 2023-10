El Papu Gómez rompió el silencio tras el doping: duro comunicado y qué pasará con su futuro

Alejandro Papu Gómez recibió una sanción por dar positivo en un control antidoping, previo al Mundial. Por ello, no podrá jugar por dos años.

El recién llegado al Monza de Italia continúa conmovido por la noticia y a la espera de determinar qué pasará con su futuro. Es que, a sus 35 años, dos años de inactividad podrían obligarlo a retirarse antes de lo previsto.

Sus abogados estudian el caso para encontrar una salida en conjunto.

El antidoping tuvo lugar en noviembre del año pasado, por parte de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (Celad). Su participación en el Mundial se debió a que no había una sentencia firme para su sanción, ya que era una investigación abierta.

La batalla legal

Una vez conocido esta mala noticia para el jugador argentino, sus abogados comenzaron a estudiar cada instancia legal para reducir la pena y no tener que forzar un retiro adelantado.

El equipo de letrados es especialista en antidopaje, por lo que tienen experiencia en estos casos. Dado que el dopaje fue en noviembre pasado y, aunque haya jugado hasta ahora, con la sanción firme le quedarán 13 meses sin actividad, ya con 37 años y con más de un año sin jugar.

Un golpe duro

Caló hondo la confirmación que nadie esperaba. El Papu Gómez no se encuentra bien anímicamente y lo confirman sus allegados.

En este marco es que, después de pensarlo y darle vueltas al asunto, eligió dar un comunicado oficial contando su versión de la situación y sobre las especulaciones que dan vuelta.

Comunicado oficial:

“A raíz de las recientes noticias publicadas sobre mi persona en relación a una posible infracción reglamentaria en materia antidopaje, a continuación pongo en conocimiento de los medios de comunicación y opinión pública lo siguiente:

1) En primer lugar, confirmo que en el día de ayer me fue notificada la resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un periodo de dos años.

2) Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje.

3) Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida.

4) La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol.”

Vale mencionar que la sustancia detectada en el estudio al Papu Gómez es Terbutalina. La misma es utilizada por los médicos para tratar la tos en niños, argumento que él presentó ante las autoridades.